Novorizontino vence Manaus e garante acesso para Série B de 2022

O Grêmio Novorizontino está garantido na Série B de 2022. A equipe venceu o Manaus por 2 a 0 neste domingo, 7, em jogo válido pela última rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida foi no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.



Os gols dos mandantes foram marcados na segunda etapa, primeiramente pelo zagueiro Edson Silva, com forte cabeçada em cobrança de escanteio. Depois, Douglas Baggio finalizou sem grandes problemas, para sacramentar o acesso do Novorizontino. No outro jogo da rodada, Tombense e Ypiranga empataram em 1 a 1.

Além do Novorizontino, Tombense, Ituano e Criciúma se classificaram para a Série B. Os dois primeiros fazem a grande decisão da terceira divisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags