Everton Cebolinha é multado pelo Benfica após participar de podcast sem autorização

O atacante Everton Cebolinha será multado pelo Benfica após participar de um podcast sem autorização. A informação é do jornal português A Bola, que apurou com fontes internas do clube, não identificadas.



Everton participou do podcast Tudo em Off, lançado na sexta-feira, 5, no Youtube. Ainda conforme A Bola, Everton pediu desculpas, mas, mesmo assim, terá de pagar a multa.



No podcast, Everton falou sobre sua trajetória no futebol, comentando sobre bastidores e momentos marcantes na carreira. Ele chegou a afirmar, mais uma vez, que gostaria de jogar no Fortaleza no fim de carreira. O atacante ainda disse que acreditava que o Grêmio não cairia para a Série B. Everton participou da entrevista pela internet.

