Com confusão em São Januário, Botafogo goleia Vasco por 4 a 0, vira líder da Série B e complica o rival

Vitória deixou o Fogão mais perto da Série A, enquanto distanciou o rival ainda mais do G4 — oito pontos separam os cruzmaltinos da zona do acesso

O contraste entre Vasco e Botafogo se materializou no clássico deste domingo, 7, pela 34ª rodada da Série B. O Fogão está perto do acesso à Série A, enquanto o Gigante da Colina vê o inferno de jogar a Segunda Divisão em 2022 ser cada vez mais real. O time visitante fez 4 a 0 no rival, em São Januário, pulou para a liderança e afundou os mandantes de vez.

Agora, o Botafogo conta os dias para sacramentar o acesso, enquanto o Vasco precisa de um milagre, cada vez mais improvável, nas quatro últimas rodadas da Série B. O Fogão aproveitou a instabilidade do rival e não perdoou: no contra-ataque, abriu o placar e viu o Cruzmaltino sentir o gol. A partir daí, foi soberano em campo e fez 3 a 0 logo no primeiro tempo.

O Vasco amargou a terceira derrota seguida na competição. O drama de continuar na segundona é cada vez mais real – distância para o G4, no momento, é de oito pontos. Entretanto, pode pular para dez se o CRB vencer a Ponte Preta, neste domingo, em Campinas. O Gigante da Colina é apenas o nono colocado, com 47 pontos.

Já o Botafogo está em contagem regressiva para voltar à elite nacional: o acesso está cada vez mais perto. Inclusive, pode pensar em outro objetivo: ser campeão. O Fogão pulou para 62 pontos, agora na liderança, com um ponto de vantagem sobre o Coritiba, segundo colocado. O clube carioca tem oito pontos a mais do que o quinto colocado.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o Vitória, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Já o Botafogo visita a Ponte Preta, na quinta-feira, às 19h00, no Moisés Lucarelli.

O JOGO

Sem Riquelme, suspenso, Fernando Diniz optou por Léo Matos na lateral direita e passou Zeca para a esquerda. Outra mudança do Vasco foi a entrada de MT no meio de campo, no lugar de Andrey. Já o Botafogo foi com Luís Oyama na vaga do suspenso Barreto, com Marco Antônio substituindo o lesionado Chay e com Carlinhos na lateral esquerda.

O Vasco tomou a iniciativa do clássico. Aos nove, MT acionou Cano. O artilheiro girou e soltou a bomba da entrada da área, mas Diego Loureiro espalmou. No escanteio, Ricardo Graça ganhou pelo alto e obrigou o goleiro rival a trabalhar de novo. Assim como aconteceu na derrota para o Guarani, o Gigante da Colina levou gol após um escanteio a favor.

Aos 11, o Botafogo encaixou contra-ataque pela direita e Marco Antônio apareceu livre na área para completar cruzamento de Warley: 1 a 0. A torcida do Vasco logo demonstrou impaciência e hostilizou Morato.

O Vasco sentiu o golpe e o Botafogo não perdoou. Aos 19 minutos, após cruzamento da esquerda de Diego Gonçalves, Rafael Navarro completou e fez 2 a 0. Foi o 13º gol dele na Série B.

A situação do Vasco piorou aos 25 minutos. Léo Matos recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O Gigante da Colina tentava pressionar o Botafogo, mas se desorganizava ainda mais defensivamente. Aos 35, Oyama acionou Marco Antônio. Livre, ele carregou a bola até Lucão, enganou o goleiro e fez 3 a 0. Depois, Pedro Castro quase ampliou após cobrança de falta.

A torcida do Vasco protestou no fim do primeiro tempo, com gritos de “time sem-vergonha”. Houve confusão na arquibancada, com torcedores batendo no vidro de proteção. Uma torcedora invadiu o gramado e foi contida pela polícia.

Diniz fez duas mudanças no intervalo e tentou dar mais solidez ao time. Ele colocou Walber e Andrey – saíram MT e Morato. A torcida do Botafogo gritava “olé” para a troca de passes do time e comemorou mais um gol. Aos oito minutos, após cobrança de escanteio, Pedro Castro aparou e Diego Gonçalves completou 4 a 0. A arbitragem chegou a anular o gol, por orientação do VAR, mas voltou atrás e validou o lance.

O Vasco não teve mais forças. O jeito foi lutar para não sofrer mais gols e evitar uma goleada ainda pior. A dura realidade aponta para mais um ano na Série B. Já o Botafogo está cada vez mais perto do acesso. A Série A é logo ali.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 4 BOTAFOGO

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 07/11/2021, domingo

Horário: 16h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Cartões amarelos: Ricardo Graça e Andrey (Vasco) e Pedro Castro (Botafogo)

Cartão vermelho: Léo Matos (Vasco)

GOLS:

Botafogo: Marco Antônio, aos 11' e aos 35' do 1ºT, Rafael Navarro, aos 19' do 1ºT, e Diego Gonçalves, aos 8' do 2ºT

VASCO: Lucão; Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castán e Zeca; Bruno Gomes, MT (Andrey), Marquinhos Gabriel e Nenê; Morato (Walber) e Cano (Gabriel Pec). Técnico: Fernando Diniz.

BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges (Ronald), Joel Carli, Kanu e Carlinhos; Luís Oyama, Pedro Castro e Marco Antônio (Matheus Frizzo); Warley (Rafael), Diego Gonçalves (Luiz Henrique) e Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira.

