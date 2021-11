Por lesão, Firmino é cortado da Seleção e Vini Jr. é convocado

Na manhã desta quinta-feira, Rodrigo Lasmar, médico da Seleção, recebeu informações do departamento médico do Liverpool e comunicou a comissão técnica de que a lesão de Firmino o impede de participar dos treinos e jogos nas próximas semanas

Vinicius Jr. estará presente nos dois próximos jogos da Seleção Brasileira. Roberto Firmino foi constatado com uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda e não estará à disposição do técnico Tite.

Na manhã desta quinta-feira, Rodrigo Lasmar, médico da Seleção, recebeu informações do departamento médico do Liverpool e comunicou a comissão técnica de que a lesão de Firmino o impede de participar dos treinos e jogos nas próximas semanas.

Apesar do bom momento, Vini Jr. havia ficado de fora da lista de Tite e a escolha do comandante repercutiu nas redes sociais. Em entrevista à Tnt Sports, o atacante do Real Madrid lamentou a ausência, mas reforçou o foco em novas boas atuações.

"A gente fica triste, queremos sempre estar entre os melhores, na Seleção. O Tite, que é um grande treinador, faz sua escolhas e optou por eu ficar em casa neste momento. Acredito que eu tenho que trabalhar mais, fazer melhores jogos. Mesmo estando bem, sei que o Brasil é muito difícil, tem muitos jogadores", disse.

"Respeitando todos, quero estar ali, quero jogar, ter mais importância no clube e na Seleção. Sei que no momento certo vai chegar. A Seleção está sempre bem-servida de grande jogadores. Espero jogar bem este mês, pois em janeiro já tem outra convocação", completou.

Líder das Eliminatórias com 31 pontos somados em 11 jogos, a Canarinho começa a se reunir na próxima segunda-feira em São Paulo, local do jogo contra a Colômbia na quinta-feira.

Cinco dias depois, a equipe fará sua última partida em 2021 contra a Argentina, em San Juan.

