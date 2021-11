Corinthians encerra preparação para enfrentar o Fortaleza; veja relacionados

Para a partida, o Corinthians terá os retornos do goleiro Cássio e do volante Xavier, que cumpriram suspensão na última rodada

O Corinthians está pronto para encarar o Fortaleza pela 30ª rodada da Série A do Brasileiro. Nesta sexta-feira, 5, a equipe encerrou a preparação para o duelo deste sábado, às 17 horas, na Neo Química Arena.

As atividades finais contaram com um treinamento de "perde e pressiona" organizado pelo técnico Sylvinho. Depois, o comandante alvinegro promoveu um exercício tático para ajustar a movimentação e o posicionamento do time em situações defensivas e ofensivas.

Na última parte do treino, os jogadores trabalharam bolas paradas de ataque e de defesa. Já após a conclusão das atividades, os atletas praticaram cobranças de falta e pênaltis.

Para a partida, o Corinthians terá os retornos do goleiro Cássio e do volante Xavier, que cumpriram suspensão na última rodada. Além da dupla, Lucas Piton se recuperou de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda e também pode voltar a jogar.

Os desfalques seguem sendo os meio-campistas Ruan Oliveira (revisão cirúrgica do joelho esquerdo) e Willian (contusão no músculo posterior da coxa esquerda).



Veja os relacionados do Corinthians para o jogo:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas Piton

Zagueiros: Gil, João Victor e Raul Gustavo

Meio-campistas: Adson, Cantillo, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Gustavo Mantuan, Luan, Renato Augusto, Vitinho e Xavier

Atacantes: Gustavo Silva, Jô e Róger Guedes

