Com reposição de cadeiras, Castelão volta a ter capacidade máxima original

Após mais de cinco anos com capacidade variante, o Castelão voltou a ter os 63.904 lugares disponíveis novamente. A confirmação é da Secretaria do Esporte e Juventude do Ceará (Sejuv), que detalhou o processo de recuperação da capacidade máxima da praça esportiva.

Foram instaladas na arquibancada do estádio 3.500 cadeiras completas, além de 10 mil encostos, 1.050 suportes de sustentação e 150 longarinas. O investimento foi de R$ 3.750.473,00. Segundo a Sejuv, restam ainda alguns reparos a serem feitos, mas 95% do processo já está concluído.

A administração do estádio fará ainda uma campanha de conscientização voltada para o torcedor, solicitando zelo com o patrimônio público. Atitudes como ficar de pé em cima das cadeiras geram a quebra dos assentos. O POVO apurou que algumas cadeiras repostas já tiveram problemas por uso indevido, mas foram consertadas novamente.

O Castelão vinha oscilando de capacidade desde 2015, com a quebra de cadeiras por brigas entre torcidas ou mesmo por alguns torcedores insatisfeitos com os resultados dos jogos. Em janeiro de 2020, o atual secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro, anunciou, em entrevista à Rádio O POVO CBN, que o estádio estava com 55 mil de capacidade e que uma licitação seria aberta para a compra de 12 mil cadeiras. Com a pandemia, o processo aparentemente foi desacelerado, mas enfim a arquibancada da principal praça esportiva do Estado está completa novamente.



Apesar do aumento no número de assentos, a capacidade liberada do Castelão e qualquer outro estádio cearense para receber público atualmente é de 80%, para pessoas com ciclo vacinal completo e seguindo o protocolo sanitário, como prega o decreto mais recente do Governo do Estado.

Além da reposição de cadeiras, o setor N6 do Castelão, que estava em obras, está próximo de ser entregue. Um incêndio afetou parte das cabines de imprensa e da cobertura do estádio em janeiro e a Superintendência de Obras Públicas (SOP) ficou responsável pelas reparações.

O local recebeu o investimento de R$ 4.699.978,00, com a reforma da cobertura, vidraçarias e recuperação termoacústica. Sem precisar uma data, a Sejuv promete que em breve a imprensa voltará a ocupar as cabines de imprensa do Castelão.

