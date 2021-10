Ex-Ceará, Arthur Cabral marca golaço em jogo do Basel pelo Campeonato Suíço

Além do belo gol marcado no primeiro tempo, atacante formado em Porangabuçu deu duas assistências no empate do Basel por 3 a 3 diante do FC Zurich. Brasileiro chegou a 23 gols e sete assistências em 22 jogos na temporada

O atacante Arthur Cabral, ex-Ceará, segue em grande fase e voltou a viver noite inspirada neste sábado, 30, ao marcar um golaço e dar duas assistências no empate do Basel por 3 a 3 diante do FC Zurich, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Suíço. Com o resultado, a equipe da Basileia se mantém na liderança da competição, com 26 pontos, quatro a mais que o próprio Zurich, segundo colocado na tabela de classificação.

Disputada no Estádio Letzigrund, casa do FC Zurich, Arthur abriu o placar para o Basel aos 28 minutos da etapa inicial. O atacante tabelou com Kasami e chutou de fora da área para marcar um golaço para os visitantes. No segundo tempo, o ex-jogador alvinegro deu o passe para os gols marcados por Dan Ndoye, aos 3, e Liam Millar, aos 18 minutos da etapa final.

Com os números na partida de hoje, Arthur Cabral chegou a 23 gols e setes assistências em 22 jogos na temporada. O paraibano também comanda a artilharia do Campeonato Suíço, com 13 gols marcados em 12 jogos disputados. Com os bons números alcançados até aqui, Arthur chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira em setembro para os jogos contra Venezuela, Colômbia e Uruguai, válidos pelas Eliminatórias da Copa.



