Flamengo e Athletico-PR medem forças em busca da final da Copa do Brasil

Com um empate no jogo de ida, quem vencer avança à decisão e uma nova igualdade leva o confronto para os pênaltis; o vencedor irá enfrentar Atlético-MG ou Fortaleza

Flamengo e Athletico-PR estarão mais uma vez frente à frente na temporada nesta quarta-feira, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). Desta vez, o confronto vale uma vaga na final da Copa do Brasil de 2021.

Esta será a quarta partida entre as duas equipes neste ano, e o retrospecto está equilibrado, com uma vitória para cada lado e um empate. A igualdade aconteceu na semana passada, na Arena da Baixada, no jogo de ida das semifinais do mata-mata.

Chama a atenção, entretanto, o jejum do Furacão na Copa do Brasil, no qual em sete partidas desde 2013, o Flamengo venceu três e foram quatro empates. Mas para avançar na competição, o Athletico pode repetir o que fez nas quartas de final em 2019. Após dois empates em 1 a 1, o Furacão se classificou nos pênaltis e acabou como campeão.

O Flamengo está mordido após uma atuação ruim e derrota no clássico contra o Fluminense. O time, porém, atuou sem seis titulares e terá a volta de quatro deles nesta quarta. No ataque, a dupla Bruno Henrique e Gabigol está de volta, assim como o volante Willian Arão e o lateral-direito Isla. Destes, apenas BH não esteve em campo na semana passada em Curitiba.

No entanto, Arrascaeta e David Luiz seguem em recuperação de problemas físicos e estão fora da partida.

Do lado paranaense, o técnico Alberto Valentim não pode usar Bissoli, que disputou o torneio pelo Cruzeiro. O treinador, portanto, deve repetir a equipe que atuou na Arena da Baixada.

No sábado, visando este confronto decisivo, Valentim levou uma equipe inteiramente reserva para enfrentar o Fortaleza pelo Brasileiro. No Castelão, o Furacão perdeu por 3 a 0.

O vencedor nesta quarta-feira irá enfrentar na final Atlético-MG ou Fortaleza. Na ida, o Galo venceu em casa por 4 a 0 e está muito perto da vaga, que será decidida também nesta quarta-feira, no Castelão.

