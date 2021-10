Assista ao pré-jogo: Bahia x Ceará | Fortaleza x Atlético-MG; jornalistas opinam

17:05 | Out. 27, 2021

O Alvinegro encara o Bahia às 19 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em rodada atrasada do Brasileirão. Já o Tricolor enfrenta o Atlético-MG na segunda partida da semifinal da competição eliminatória, às 21h30min, no Castelão

Ceará e Fortaleza entram em campo nesta quarta-feira, 27, para jogos decisivos na Série A e Copa do Brasil. O Alvinegro encara o Bahia às 19 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em rodada atrasada do Brasileirão. Já o Tricolor enfrenta o Atlético-MG na segunda partida da semifinal da competição eliminatória, às 21h30min, no Castelão.

Os jornalistas Lucas Mota e Neto Ribeiro analisaram os confrontos em live realizada no perfil do Esportes O POVO, no Instagram. Assista abaixo:

