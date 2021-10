Seleção feminina busca empate com a Austrália por 2 a 2 em amistoso

Nesta terça-feira, 26, a Seleção Brasileira de futebol feminino empatou com a Austrália por 2 a 2. O amistoso, realizado no Commbank Stadium, em Sydney, contou com gols de Erika e Debinha no segundo tempo para igualar o marcador.

As mandantes abriram o placar aos dez minutos do primeiro tempo, com Clare Polkinghorne. Aos oito da etapa complementar, Samantha Kerr ampliou.

O primeiro gol do Brasil saiu aos 19 minutos, com Erika, após escanteio cobrado por Marta. Aos 26, Debinha aproveitou rebote da goleira adversária, marcou o segundo da Seleção e sacramentou o empate por 2 a 2.

A partida marcou o segundo amistoso entre Brasil e Austrália em poucos dias. O primeiro jogo, disputado no último sábado, terminou com triunfo das mandantes por 3 a 1.

