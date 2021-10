Com retorno do público ao Castelão, Sejuv volta a cobrar aluguel do equipamento aos clubes

O boletim financeiro da partida entre Fortaleza e Athletico-PR, realizada no último sábado, 23, no Castelão, registrou o pagamento de aluguel do estádio, que estava suspenso pelo Governo do Estado há mais de um ano.

Em reunião com os presidentes de Ceará, Fortaleza e Ferroviário, além do presidente da Federação Cearense de Futebol, no dia 29 de outubro de 2020, o governador Camilo Santana garantiu isenção da taxa aos times durante todo o período de pandemia do novo coronavírus, inclusive de forma retroativa, valendo para as partidas que as equipes já haviam disputado (e não haviam pagado).

O valor do aluguel é de R$ 20 mil e com ele o prejuízo do Fortaleza no sábado, que seria de pouco mais de R$ 25 mil, passou a mais de R$ 45 mil.

O Esportes O POVO questionou à Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv), que administra o equipamento, sobre a cobrança, já que a pandemia do novo coronavírus ainda não terminou, tanto que os jogos seguem acontecendo com protocolos sanitários e com capacidade de público restrita.

Em nota, a Sejuv informou que “segue o Decreto Nº 33.833, de 3 de dezembro de 2020, em seu Artigo 3º, que dispõe do uso do Estádio Governador Plácido Castelo (Arena Castelão), no período de pandemia da Covid-19. O decreto suspende a cobrança no período de 11 de março de 2020 até o retorno gradual e seguro da presença de público pagante nos eventos realizados no equipamento”.

Como a presença de público no Castelão está liberada, não tratando-se mais de eventos-testes, a cobrança deve voltar a acontecer normalmente como já aconteceu para o Fortaleza em seu último jogo como mandante.



