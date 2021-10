Seleção brasileira feminina perde para a Austrália por 3 a 1 em amistoso

Em duelo amistoso, a Seleção Brasileira Feminina perdeu para a Austrália por 3 a 1, neste sábado, 23. O jogo ocorreu em Sydney, no Commbank Stadium.

As donas da casa saíram na frente com gol de Polkinghorne, aos 38 do primeiro tempo. Fowler ampliou a vantagem, aos 21 da etapa final. Dois minutos depois, Adriana marcou e esboçou uma reação do time do Brasil. Contudo, Egmond fez o terceiro das australianas e garantiu a vitória.

As comandadas de Pia voltam a enfrentar a equipe da Austrália nesta terça-feira, 26, às 6h05 (de Brasília), no mesmo estádio, também em compromisso amistoso.

