Pia analisa derrota da seleção feminina para a Austrália: "Muitas coisas para aprender"

Comandante sueca aprova pontos positivos do Brasil em revés por 3 a 1 no amistoso, destaca mudanças na escalação e valoriza novas peças

Neste sábado, em Sydney, a seleção brasileira feminina perdeu para a Austrália por 3 a 1, em duelo amistoso. Após a partida, a técnica Pia Sundhage destacou aspectos positivos na atuação do Brasil.

“Tiveram períodos no primeiro tempo que achei bons, tanto na defesa quanto no ataque. Estou feliz que todas estão saudáveis, além do fato de termos marcado um gol, o que é importante. Criamos muitas chances, mesmo com o jet lag e a longa viagem. No geral, foi um jogo emocionante, temos muitas coisas para aprender deste jogo e isso é um bom começo…”, disse Pia

A treinadora sueca ainda analisou pontos em que a equipe brasileira deveria melhorar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É um time novo para falarmos. Tivemos apenas dois testes (contra a Argentina), então tem sido um pouco difícil colocar um time junto. Acho que podemos ganhar a bola num setor mais alto e, quando temos a bola, devemos saber quando mudar a velocidade do jogo e quando diminuir um pouco, precisamos estar na mesma página”, afirmou.

“Mas eu realmente acredito que temos jogadoras muito boas no campo e às vezes elas cometem erros, atletas jovens fazem isso, e às vezes são espertas e inteligentes. Acredito que este equilíbrio no futuro fará com que elas tenham uma ideia de como ter sucesso atuando juntas na mesma página", completou.

O Brasil volta a encarar a Austrália na próxima terça-feira, às 6h05 (de Brasília), no Commbank Stadium, mesmo palco da partida deste sábado.

Tags