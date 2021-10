Mascotes de Ceará, Ferroviário e Fortaleza participam da semana das crianças no IJF

Vovô, Tutuba, Juba e Stella estiveram nos leitos pediátricos do hospital e interagiram com as crianças e familiares que estavam presentes

Como parte das ações realizadas em alusão ao Dia das Crianças, os mascotes de Ceará, Fortaleza e Ferroviário participaram da Semana das Crianças do Instituto Doutor José Frota (IJF) na manhã desta quinta-feira, 14.

Os mascotes Vovô, Tutuba, Juba e Stella visitaram os leitos pediátricos do hospital e interagiram com as crianças e familiares que estavam presentes. Além dos mascotes, a Semana das Crianças também conta com exibições de filmes, oficinas de música, balões, pinturas de rosto e penteados, além das visitas de super-heróis, grupos culturais e projetos sociais para orientações sobre saúde bucal e nutricional.

A programação, que teve início no dia 10 e vai até 15 de outubro, tem como objetivo promover uma permanência mais confortável durante a hospitalização com brincadeiras, distribuição de presentes e ações educativas voltadas à prevenção de acidentes na infância.

