Ex-Ceará, Mateus Gonçalves testa positivo em exame antidoping no Paraguai

Atacante brasileiro do Cerro Porteño é pego no doping e é suspenso de forma preventiva. Jogador de 27 anos foi vendido pelo Vovô em janeiro deste ano

Na noite desta quinta-feira, 14, o Cerro Porteño, do Paraguai, comunicou que o atacante brasileiro Mateus Gonçalves, ex-Ceará, testou positivo em exame antidoping e está suspenso de forma preventiva. O clube informou ainda que irá averiguar as circunstâncias acerca do resultado do teste.

De acordo com o Cerro, a Organização Nacional Antidoping do Paraguai (ONAD PY) enviou notificação sobre o doping do jogador e a suspensão. A equipe promete tomar as medidas cabíveis no procedimento, "resguardando a presunção de inocência" de Mateus Gonçalves.

pic.twitter.com/iEHNWKW8Zk Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine October 14, 2021

O mineiro de 27 anos, que defendeu o Vovô entre 2019 e 2020 e disputou 56 partidas, foi vendido para o time paraguaio por 420 mil dólares (cerca de R$ 2,3 milhões na cotação da época) em janeiro deste ano.

O acordo foi fechado de forma parcelada: 100 mil dólares de imediato, após o atacante ser aprovado nos exames médicos, 200 mil dólares em julho e 120 mil dólares em setembro. O Cerro Porteño, porém, não pagou a segunda parcela, o que levou o Alvinegro a acionar a Fifa no início do mês passado.

Mateus Gonçalves soma 31 partidas - 25 pelo campeonato nacional e sete pela Copa Libertadores - e um gol marcado pelo time do Paraguai nesta temporada.

Tags