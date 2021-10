Com dois gols de Raphinha, Brasil goleia Uruguai e encaminha classificação para a Copa

Em sintonia com a torcida na Arena da Amazônia, seleção brasileira vê atacante do Leedes-ING brilhar, vence por 4 a 1 e se aproxima de vaga no Mundial do Catar

A Seleção Brasileira não tomou conhecimento do Uruguai no confronto válido pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. A equipe de Tite fez 4 a 1 no placar e garantiu a festa de pouco mais de 12 mil pessoas que estiveram na Arena da Amazônia, na noite desta quinta-feira, 14.

Desde 7 de julho de 2019, quando conquistou o título da Copa América, a Seleção não jogava com público nas arquibancadas.

O resultado levou a equipe brasileira aos 31 pontos e encaminhou a classificação para o Mundial do Catar. Nunca uma seleção sul-americana ficou de fora da Copa após alcançar essa pontuação desde que a competição passou a ser disputada neste formato.

Se o Brasil é líder, o Uruguai agora é o quinto colocado, com 16 pontos. Neste momento, o time de Óscar Tabárez disputaria a repescagem. Na próxima rodada, em novembro, o Brasil vai receber a Colômbia, na Neo Química Arena, em São Paulo, enquanto o Uruguai vai receber a Argentina, em Montevidéo.

A grande estrela da noite em Manaus foi Raphina, que estreou pela Seleção na última rodada e ganhou sua primeira oportunidade como titular nesta quinta.

O atacante, muito veloz e habilidoso, marcou dois gols e criou as principais chances do Brasil. Na etapa final, deixou o campo ovacionado pelos torcedores. Neymar foi o responsável por abrir o placar, aliás, em grande estilo, driblando o goleiro, após lindo lançamento de Fred.

Luis Suáres, em cobrança de falta no canto, diminuiu, mas Gabigol foi às redes logo após entrar no jogo para garantir o triunfo com direito a goleada.

E a verdade é que se não fosse o goleiro Fernando Muslera, o Brasil poderia ter conseguido uma goleada ainda mais histórica. De todo modo, foi uma grande noite para a Seleção Brasileira, que venceu, convenceu e, praticamente, se garantiu na Copa do Mundo.

