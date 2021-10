Com Raphinha, Tite esboça escalação do Brasil para enfrentar o Uruguai

A Seleção Brasileira iniciou nesta terça-feira a preparação para seu próximo jogo nas Eliminatórias. Na quinta, o Brasil enfrenta o Uruguai às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, pela 12ª rodada.

Após o aquecimento, o técnico Tite comandou uma sessão de treinamentos táticos e esboçou a equipe que entrará em campo. A principal novidade foi a presença de Raphinha, que trabalhou entre os titulares no lugar de Gabigol.

No entanto, o time inicial pode contar com mais novidades além do atacante do Leeds United. Emerson Royal treinou na lateral-direita no lugar de Danilo, e Lucas Veríssimo tem a chance de ganhar mais uma oportunidade ao lado de Thiago Silva, que deve retomar a condição de titular.

Também é possível que aconteça uma mudança no gol brasileiro. Ederson participou das atividades no lugar de Alisson e deve começar jogando contra a Celeste.

Com isso, a provável escalação do Brasil para enfrentar o Uruguai é: Ederson; Emerson Royal, Lucas Veríssimo, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar.

Já Éder Militão ficou realizando fisioterapia e não apareceu nos treinamentos no gramado. Ele foi substituído no segundo tempo do jogo contra a Colômbia sentindo dores nas costas.

Com 10 jogos disputados nas Eliminatórias, o Brasil lidera o torneio de forma invicta, com 28 pontos. Já o Uruguai, que soma 11 partidas, é o quarto colocado com 16 pontos.

