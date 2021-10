Além de demissão de Felipão, Grêmio chega desfalcado para enfrentar o Fortaleza

São três desfalques no time titular para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira, 13, no Castelão, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

O Grêmio está afundado no Z4, amargando a vice-lanterna da Série A, e vive momento de crise pelos péssimos resultados na temporada. Após a derrota para o Santos na Vila Belmiro, o clube demitiu o técnico Luiz Felipe Scolari e teve perdas importantes no time titular para encarar o Fortaleza nesta quarta-feira, 13, no Castelão.

O lateral Rafinha foi expulso no fim do confronto contra o Peixe. Já o volante Thiago Santos e o atacante Douglas Costa levaram o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão contra o Fortaleza. Além do trio, o Grêmio não conta com o centroavante Borja, que se recupera de lesão.

Com situação delicada na tabela, o Imortal sofre com as punições por cartões e pode aumentar a lista de desfalques nas próximas rodadas. O time terá dez atletas pendurados entre os relacionados para enfrentar o Tricolor do Pici. Lucas Silva, Rodrigues, Ferreira, Victor Bobsin, Diego Souza, Fernando Henrique, Darlan, Jean Pyerre, Ruan e Mateus Sarará estão com dois cartões amarelos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia mais Obrigação de vencer e o risco de sair do G4: o cenário do Fortaleza para enfrentar o Grêmio em casa

Com a demissão de Felipão, o auxiliar permanente do clube, Thiago Gomes, assumiu o comando da equipe de forma interina e estará à beira do campo contra o Fortaleza. Em entrevista para a Rádio Bandeirantes do Rio Grande do Sul na segunda-feira, 11, o vice-presidente do Grêmio, Duda Kroeff, ressaltou a confiança no novo comandante, mas admitiu a dificuldade do jogo contra os cearenses.

"Estou levando fé que as coisas vão mudar, nós vamos ganhar aí umas três ou quatro partidas seguidas, talvez não do Fortaleza, hein, já vou avisando, porque é muito difícil, talvez a gente consiga um empatezinho lá, mas depois ganhe do Juventude, do Atlético-GO, ganhe do Palmeiras e aí vai embora", comentou ele.

Tags