Próximo rival do Ceará, São Paulo empata sem gols com o Cuiabá fora de casa

Próximo adversário do Ceará na Série A, o São Paulo visitou o Cuiabá nesta segunda-feira, 11, na Arena Pantanal-MT, e ficou no 0 a 0, em jogo válido pela da 25ª rodada. Foi o quinto empate seguido do time comandado por Hernán Crespo na Série A.

Com o empate, os paulistas ultrapassaram o Vovô na tabela. O Tricolor chegou a 30 pontos e assumiu a 13ª posição. Já o Alvinegro do Porangabuçu, que perdeu para o Atlético-MG na 25ª rodada, caiu para 14º com 29 pontos conquistados. O Cuiabá segue na 12ª colocação com 31 pontos.

O primeiro tempo foi de pouca emoção na Arena Pantanal. Os dois times não exigiram grandes defesas dos goleiros, mostrando imprecisão com a bola. O Cuiabá ameaçou em contra-ataques, enquanto o São Paulo buscou ter a bola, mas teve dificuldade para furar o boqueio.

O Cuiabá teve as melhores chances na segunda etapa, parando em uma grande atuação de Volpi. O goleiro fez ao menos três defesas importantes, evitando o pior. A melhor chance do Tricolor veio com Luciano, que voleou e viu Walter defender.

O Ceará enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira, 14, às 19 horas, no Morumbi, pela 26ª rodada. O elenco do Alvinegro já está na capital paulista e treinou na tarde desta segunda-feira, 11, no CT Joaquim Grava, do Corinthians.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X SÃO PAULO

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: 11 de outubro de 2021, segunda-feira

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões amarelos: Jonathan Cafu (Cuiabá); Igor Gomes, Marquinhos (São Paulo)

CUIABÁ: Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur, Uendel; Auremir, Camilo (Jonathan Cafu), Pepê (Rafael Gava); Clayson (Felipe Marques), Jenison (Elton) e Max

Técnico: Jorginho

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Gomes, Miranda, Léo, Welington; Luan (Liziero), Nestor (Benítez), Luciano, Gabriel Sara (Rojas); Rigoni (Marquinhos) e Calleri (Gabriel Neves).

Técnico: Hernán Crespo.

Tags