Brasil empata contra a Colômbia e perde 100% de aproveitamento nas Eliminatórias

Seleção melhorou com as entradas de Antony e Raphinha no segundo tempo e teve as melhores chances para marcar, mas ficou no 0 a 0 em Barranquilla; Time segue na liderança isolada da competição, com 28 pontos

O Brasil empatou com a Colômbia por 0 a 0 e perdeu os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americanas. Na partida atrasada da quinta rodada da competição, disputada na noite deste domingo, 10, no Estádio Metropolitano de Barranquilla, o time comandado pelo técnico Tite criou as melhores chances do jogo, mas não conseguiu marcar.

Com o resultado, a Seleção Brasileira permanece na liderança isolada da competição, com 28 pontos em 10 partidas, e está cada vez mais perto da classificação à Copa do Mundo 2022. A Colômbia, por sua vez, chegou aos 15 pontos e ocupa a quinta colocação.

Na sequência das Eliminatórias, o Brasil volta a campo na quinta-feira, 14, às 21h30min, para encarar o Uruguai, na Arena da Amazônia. No mesmo dia, a Colômbia enfrenta o Equador às 18 horas (de Brasília), novamente no Estádio Metropolitano de Barranquilla. As partidas são válidas pela 12ª rodada do torneio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vídeo: Neymar revela que 2022 pode ser sua última Copa do Mundo

O Jogo

Foi da Seleção Brasileira a melhor oportunidade do primeiro tempo. Posicionado pelo meio, Neymar balançou na frente da marcação de Barrios e deixou Paquetá na cara do gol. Livre diante de Ospina, o camisa 17 bateu pela linha de fundo.

A equipe visitante voltou a levar perigo no primeiro tempo. Apertado na ponta esquerda, Lucas Paquetá descolou bom passe para Neymar, que acionou Fred. Sem ser incomodado, o meio-campista ajeitou e, já de dentro da área, finalizou por cima do gol.

A Colômbia contou com o apoio de sua torcida no Estádio Metropolitano de Barranquilla, mas pouco fez durante a etapa inicial, e o goleiro Alisson praticamente não teve trabalho. Quintero teve boa oportunidade em cobrança de falta pela direita, mas mandou para fora.

Protagonista de um bom primeiro tempo, Neymar caiu no segundo tempo e cometeu algumas falhas. Após passe errado do camisa 10, Uribe tabelou com Falcao Garcia e bateu forte de fora da área. Com um toque sutil, o goleiro Alisson desviou pela linha de fundo.

Com Neymar apagado na etapa complementar, a Seleção Brasileira sofreu para criar oportunidades. O técnico Tite, então, decidiu colocar os talentosos Raphinha e Antony nos lugares de Gabriel e Gabriel Jesus. Pouco depois de entrar, o jogador do Leeds United bateu de fora da área para boa defesa e Ospina.

Na última oportunidade da partida, Raphinha cruzou da direita e Antony completou dentro da área para intervenção espetacular do goleiro colombiano. O Brasil melhorou com as entradas dos dois jovens, mas não conseguiu evitar seu primeiro empate nas Eliminatórias.

FICHA TÉCNICA:

COLÔMBIA 0 X 0 BRASIL

Colômbia

4-4-2: Ospina; Mojica, Cuesta, Mina e Medina; Lerma (Uribe), Barrios, Días e Quintero (Sinisterra); Falcao (Zapata) e Martínez (Borré). Técnico: Reinaldo Rueda

Brasil

4-3-3: Alisson; Alex Sandro, Éder Militão (Thiago Silva), Marquinhos e Danilo; Fabinho, Lucas Paquetá e

Fred; Neymar, Gabriel (Raphinha) e Gabriel Jesus (Antony). Técnico: Tite

Local: Estádio Metropolitano de Barranquilla (Colômbia)

Data: 10 de outubro de 2021, domingo

Hora: 18 horas (de Brasília)

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailosvky (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

VAR: Piero Maza (CHI)

Cartões amarelos: Lerma e Borré (COL)

Tags