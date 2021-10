Governo da Bahia libera retorno de até 30% do público aos estádios

21:03 | Out. 08, 2021

Nesta sexta-feira, 8, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), autorizou o retorno de torcedores aos estádios de futebol do estado. Por meio de sua conta pessoal no Twitter, o governante anunciou que será permitido até 30% da capacidade do público.

No comunicado, Costa informou que a decisão foi tomada após reunião com a Secretaria da Saúde. Aos torcedores que forem aos estádios baianos, será cobrado o uso obrigatório de máscara, além da comprovação da imunização completa — duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca e Pfizer ou dose única da Janssen — contra covid-19.

A liberação passa a valer a partir deste sábado, 9. Sendo assim, o duelo contra o Palmeiras, na terça-feira, 12, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai marcar o reencontro entre o Bahia e seu torcedor na Arena Fonte Nova.

O Tricolor baiano era o único dos 20 clubes da Série A que não estava autorizado a receber público em jogos como mandante. Justamente por isso, o confronto com o Ceará, inicialmente marcado para o último sábado, foi adiado para o dia 27 de outubro.

Já o Vitória deve reencontrar seu torcedor no dia 23 de outubro, quando recebe o Brasil de Pelotas no Barradão. O embate contra o Confiança neste sábado, pela Série B, não deve ter a presença de público pela falta tempo hábil para preparação.

