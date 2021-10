Ex-Ceará, técnico Guto Ferreira retorna ao Bahia e comanda primeiro treino

Após demissão do argentino Diego Dabove, Esquadrão contrata ex-comandante do Vovô para luta contra o rebaixamento na sequência da Série A

O técnico Guto Ferreira fez seu primeiro trabalho no comando do Bahia na manhã desta quinta-feira, 7, no CT do Coritiba. A equipe enfrenta o Athletico-PR no próximo sábado, na Arena da Baixada.

Antes do trabalho de campo, Guto teve longa conversa com os jogadores. O treinador já trabalhou com alguns atletas que estão no elenco, como Nino Paraíba, Juninho Capixaba, Danilo Fernandes, Gilberto, Luiz Otávio e Mugni.

Sobre o assunto Guto Ferreira publica mensagem de despedida do Ceará nas redes sociais

Guto diz não entender demissão do Ceará e revela que "ouvia" sobre comparação a Vojvoda

Presidente do Ceará revela "decepção coletiva" com vice no Nordestão e meta do elenco na Série A

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Guto chega com um contrato até o final da temporada. Ele é o terceiro técnico do Bahia na competição, sucedendo Dado Cavalcanti e Diego Dabove, demitido na última quarta, 6.

Guto Ferreira teve vitoriosa passagem recente pelo Ceará e chega para assumir o Bahia pela terceira vez em sua carreira. A grande missão do técnico é livrar o Esquadrão de Aço da zona de rebaixamento, já que a equipe está na 18ª posição, com 23 pontos.

De volta ao Esquadrão

Poucas horas após a saída do técnico argentino, o clube anunciou o retorno de Guto Ferreira, na noite desta quarta-feira. No comunicado em que oficializou o novo comandante, o Bahia exaltou os números que Guto Ferreira ostenta pelo clube.

“Comandante tricolor nas conquistas da Copa do Nordeste em 2017, do Campeonato Baiano em 2018 e do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2016, Guto Ferreira está de volta ao Esquadrão. Ao todo, somando as duas passagens do treinador pelo Bahia, o aproveitamento chega a 62% dos pontos disputados. Em 89 jogos foram 48 triunfos, 21 empates e 20 derrotas”, informou.

Guto assinou contrato até o fim desta temporada e chegará com os auxiliares Alexandre Faganello e André Luis e o preparador físico Juninho. A nova comissão técnica encontrará o elenco em Curitiba e estará no jogo de sábado, contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Tags