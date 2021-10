Neo Química Arena e Mineirão vão receber a seleção brasileira em novembro e fevereiro

A seleção brasileira já tem seu itinerário definido para as duas próximas rodadas das Eliminatórias. No dia 11 de novembro, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, o time de Tite enfrentará a Colômbia. Já no dia primeiro de fevereiro de 2022, o Mineirão receberá Brasil e Paraguai.

De acordo com o coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista, São Paulo e Belo Horizonte foram as cidades escolhidas por facilidades logísticas e pela qualidade dos gramados.

"Tivemos uma excelente experiência com a Arena Pernambuco acompanhando a melhoria do gramado com os meses e o mesmo agora com a Arena da Amazônia. Mas para o jogo de novembro não teremos tempo de supervisionar uma nova sede com antecedência. A qualidade da Neo Química Arena é inquestionável. Para o jogo contra o Paraguai, em Belo Horizonte, teremos tempo suficiente para realizar melhorias no gramado", comentou o dirigente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Jogadores começam a se apresentar à seleção brasileira para rodada tripla das Eliminatórias

Alex Sandro exalta retorno de atletas do futebol inglês à seleção brasileira

Ex-Ceará, Arthur Cabral se apresenta à seleção brasileira para jogos das Eliminatórias

A programação de treinos para novembro também já está definida. Nos dias 08 e 09, as atividades serão realizadas no CT do Corinthians. Na quarta-feira (10/11), o trabalho será na Neo Química Arena.

Após o jogo contra a Colômbia, o técnico Tite comandará outros quatro treinamentos em São Paulo. De sexta (12/11) à segunda-feira (15/11) os treinos serão no CT do Palmeiras. Brasil e Argentina encerram o ano de 2021 na terça-feira (16/11), em San Juan. A Seleção viaja para o clássico na véspera da partida, no dia 15.

Antes dos jogos de novembro a Seleção Brasileira tem três desafios em outubro. No dia 7 enfrenta a Venezuela em Caracas. No dia 10, em Barranquilla, joga contra a Colômbia. A última partida será contra o Uruguai, no dia 14, na Arena da Amazônia, em Manaus.

Tags