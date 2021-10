Jornalistas analisam queda de produção do Fortaleza na Série A; ouça

Novo episódio do FutCast, podcast do O POVO, debate sobre a queda de produção do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro

O novo episódio do FutCast (ouça completo abaixo) traz um debate sobre o momento de oscilação do Fortaleza na temporada. Nos últimos oito jogos na Série A, o time do Pici só venceu um jogo e amargou derrota em casa para o Atlético-GO por 3 a 0 no fim de semana passado. A queda de produção da equipe comandada por Vojvoda foi um dos assuntos principais discutidos no podcast do O POVO sobre o futebol cearense publicado nesta terça-feira, 5.

Com apresentação de Lucas Mota e comentários de Thiago Minhoca e Afonso Ribeiro, o episódio de número 178 foi dividido em dois blocos, sendo o primeiro dedicado ao atual momento do Fortaleza. O POVO repercute abaixo as opiniões dos jornalistas sobre a queda de produção do Tricolor.

Afonso Ribeiro - Dentro dessa estrutura, desse esquema, principalmente dos pontos positivos, o Fortaleza bateu no teto. O momento do Vojvoda é de repensar. Esse momento de instabilidade vem desde o clássico. O Fortaleza perdeu (do Ceará), ganhou do Palmeiras (na sequência) e depois vieram os empates e derrotas. O momento que o Vojvoda saiu um pouco da caixa foi contra o São Paulo (na Copa do Brasil). Mudou o esquema, colocou dois velocistas, o Edinho e o Romarinho. Teve uma dinâmica maior. Ronald, no meio de campo, teve boa atuação. Aquele jogo foi um sinal de que esse time pode render de outras formas. O momento é alerta.

Thiago Minhoca - O Fortaleza está vivendo momento que é o inverso do que ele conseguiu. O elenco tem suas limitações. Tem jogadores de qualidades, outros com mais dificuldades. Se você olhar ali no começo do Vojvoda, tinham vários jogadores que se destacavam. O que se viu nos últimos jogos foi o Fortaleza tendo algumas baixas e sempre alguém caindo de rendimento. Nem sempre os maus resultados consiste no mau jogo. Nesses jogos recentes que deixou escapar pontos alguns foram inadmissíveis. Não ganhar do Santos, perder aquele pênalti com o Crispim. O pênalti desperdiçado contra o Juventude, apesar de não ter jogado bem. Tiveram partidas como a contra o Inter que jogou muito bem e acabou derrotado. Tiveram jogos que o Fortaleza mostrou aquele futebol. Os problemas que a equipe vem cometendo de forma grave são que pesam mais. Algumas peças não estão repetindo o mesmo foco de antes. Você não vê a mesma desenvoltura como time. Vejo grande potencial pelo que o Fortaleza mostrou, que impressionou muita gente. O que mais percebi de qualidade foi a movimentação em campo, trocava muito de posicionamento. Era um time que tinha muita organização. Não estou sentindo essa qualidade.

Ouça o episódio 178 do FutCast abaixo (debate sobre a queda de produção do Fortaleza a partir de 19min35s):

