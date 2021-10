Árbitro que sofreu agressão de jogador na Série A2 do Gauchão recebe alta de hospital

Rodrigo Crivellaro deixou o local nesta terça-feira, 5, em cadeira de rodas e colar cervical após agressão do jogador William Ribeiro, no jogo Guarani-RS x São Paulo-RS

Nesta terça-feira, 5, o árbitro Rodrigo Crivellaro recebeu alta de hospital em Venâncio Aires após sofrer agressão do jogador William Ribeiro, do São Paulo-RS, em partida pela Série A2 do Gauchão. Crivellaro deixou o local em uma cadeira de rodas e com um colar cervical por precaução.

O árbitro foi agredido pelo atleta com um chute na cabeça na partida entre Guarani-RS e São Paulo-RS, disputada na segunda-feira. William Ribeiro foi preso em flagrante e autuado por tentativa de homicídio doloso qualificado. O delegado Vinícius Lourenço de Assunção, responsável pelo caso, comentou a investigação nesta terça à Rádio Gaúcha.

"Cheguei a conclusão que devia ser o caso de ser um crime por um homicídio tentado e a qualificadora por um motivo fútil, que levou o indivíduo a tentar contra a vida de outra. Mesmo que seja uma partida de futebol, nada justifica a agressão, ainda mas contra a autoridade máxima em campo, que é o árbitro", explicou.

Em nota oficial divulgada pelo São Paulo-RS e assinada pelo presidente do clube, Deivid Goulart Pereira, foi informado que o contrato de William Ribeiro foi rescindido.

"O contrato com o atleta agressor está sumariamente rescindido. Ademais, todas as medidas possíveis e e legais em relação ao fato serão tomadas", comunicou o time de Rio Grande.

