Tabela do Brasileirão 2021: classificação atualizada hoje, 3 - 23ª rodada

A 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão, tem quatro jogos marcados para hoje, domingo, 3 de outubro (03/10). Confira como está a classificação atualizada – veja abaixo ou clique aqui para conferir.

Tabela do Brasileirão 2021

Jogos do Brasileirão 2021 - 23ª rodada

Domingo, 3 de outubro (03/10)

16 horas - Flamengo x Athletico-PR - Premiere



16 horas - Chapecoense x São Paulo - Premiere

18h15min - Palmeiras x Juventude - Premiere

20h30min - Grêmio x Sport Recife - Premiere

Onde assistir aos jogos do Brasileirão 2021

Pelo terceiro ano seguido, as transmissões do Brasileirão serão realizadas por dois grupos de comunicação. O Grupo Globo segue como principal detentor, com exibições em TV aberta (TV Globo), TV fechada (Sportv) e pay-per-view (Premiere). A TNT Sports também transmite partidas entre os clubes com os quais tem contrato - o que inclui Ceará e Fortaleza - em TV fechada.

O torcedor também pode optar por acompanhar os jogos em plataformas de streaming das empresas: o Premiere Play e o Estádio TNT Sports, ambos com planos mensal e anual.

