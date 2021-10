São Paulo desperdiça chances e empata com a Chapecoense pelo Brasileirão

Tricolor do Morumbi sai na frente com gol de Rigoni, mas Mike iguala para o Verdão do Oeste e decreta 1 a 1 na Arena Condá

O São Paulo teve de se conformar com o empate em 1 a 1 com a Chapecoense, neste domingo, na Arena Condá, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tendo diversas oportunidade para "matar" o jogo quando ainda vencia, o time comandado por Hernán Crespo não as aproveitou e acabou amargando mais um tropeço na competição, contra o lanterna, que venceu apenas um dos 23 jogos que disputou. O gol são-paulino foi marcado por Rigoni. Mike igualou para os donos da casa.

Com oito dias para treinar entre o empate sem gols com o Atlético-MG e o duelo com a Chape, o São Paulo apresentou seus velhos e conhecidos problemas, como a falta de criatividade, por exemplo. Embora o Tricolor tenha criado boas chances para ampliar quando vencia por 1 a 0, nenhuma delas foi, de fato, trabalhada.

Com o resultado, o São Paulo segue na parte de baixo da tabela, podendo se reaproximar da zona de rebaixamento dependendo do complemento da rodada. A Chapecoense, por sua vez, segue na lanterna e caminha a passos largos para disputar a Série B em 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

O São Paulo não fez um primeiro tempo de saltar os olhos, mas, ainda assim, conseguiu construir uma vantagem antes de ir para o intervalo. Os primeiros minutos foram mornos, com o Tricolor tomando a iniciativa, porém, com dificuldades de infiltrar na defesa da Chapecoense, atenta para não somar outro tropeço dentro de casa.

O time comandado por Hernán Crespo, sem conseguir chegar ao gol adversário através de jogadas trabalhadas, acabou abrindo o placar em um lance involuntário. Aos 35 minutos, Liziero foi desarmado pela defesa da Chape, e a bola sobrou nos pés de Rigoni, que soltou a bomba da entrada da área, acertando o ângulo, sem chances para o goleiro Keiller.

Aos 41, Rigoni teve uma ótima oportunidade para ampliar. O atacante argentino arrancou em velocidade desde o meio-campo e tocou por cobertura, na saída do goleiro, mas faltou pontaria, mandando rente à trave.

Precisando recuperar o prejuízo, a Chapecoense foi para o segundo tempo determinada a empatar o jogo e quase conseguiu logo aos três minutos. Após cobrança de escanteio, Mike aproveitou a saída equivocada de Tiago Volpi para cabecear, mas a bola desviou na defesa tricolor e saiu pela linha de fundo.

O São Paulo, por sua vez, teve outra grande oportunidade de ampliar com Rigoni. Aos 17, Luciano recebeu de Welington e deixou o argentino na cara do gol, mas, novamente, ao tentar finalizar de “cavadinha”, mandou para fora.

Substituindo Eder, Calleri foi outro argentino a sair cara a cara com Keiller e desperdiçar. Aos 27 minutos, Luciano novamente deixou um companheiro em boa posição para estufar as redes, mas o reforço tricolor parou no goleiro da Chapecoense. Com tantas chances perdidas, o São Paulo acabou castigado aos 30 minutos. Denner cruzou rasteiro, Léo cortou, mas a bola voltou para o meia, que novamente mandou para a área, encontrando Mike, que precisou apenas tocar de primeira para empatar o jogo.

Antes do apito final, Calleri ainda chegou a balançar as redes ao receber em projeção, driblar o goleiro e empurrar para o gol, mas o árbitro, acertadamente, marcou impedimento do atacante argentino. Desta forma, coube ao São Paulo se conformar com mais um tropeço no Brasileirão.

Tags