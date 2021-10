Palmeiras empata com o Juventude e fica mais distante do líder Atlético-MG

No Allianz Parque, Jaconero sai na frente com Guilherme Castilho, e Verdão assegura 1 a 1 com gol de Danilo, em duelo pela Série A

No primeiro jogo após a classificação para a final da Libertadores, o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Juventude, no Allianz Parque, em partida válida pela 23ª rodada o Campeonato Brasileiro. Os visitantes saíram na frente com Guilherme Castilho, de falta, e Danilo deixou tudo igual para o Verdão. Como o Atlético-MG venceu no sábado, a distância para o Alviverde cresceu para dez pontos.

O Juventude começou melhor no Allianz Parque, abrindo o placar logo aos cinco minutos e ainda levando perigo à meta defendida por Weverton na sequência. No entanto, o Palmeiras chegou ao empate em lance de oportunismo de Danilo, aproveitando falha do goleiro. Rony ainda quase marcou um golaço de letra, mas parou em Douglas.

No segundo tempo, as oportunidades mais claras foram do Juventude, com Guilherme Castilho desperdiçando duas boas oportunidades. O Palmeiras mostrou dificuldade para furar o bloqueio defensivo dos visitantes e levou perigo apenas com Gustavo Scarpa, que cobrou falta na trave.

Com o resultado, o Palmeiras foi aos 39 pontos, na segunda colocação. Na próxima rodada, o time tem pela frente o América-MG, no Independência, às 21h30 da quarta-feira. Enquanto isso, o Juventude chegou aos 27 pontos, na 15ª posição. A equipe volta a campo contra o Sport, fora de casa, na quarta-feira, às 19h.

O jogo

O Palmeiras começou tendo a posse de bola no Allianz, porém foi o Juventude que abriu o placar, logo aos cinco minutos. Guilherme Castilho bateu falta pela direita, a bola desviou em Luiz Adriano e entrou no canto direito defendido por Weverton.

Na primeira chance do Verdão, o estreante Jorge desceu pela esquerda e cruzou com precisão para Zé Rafael, que testou e parou em defesa de Douglas. Na sequência, Danilo errou inversão de bola, e o Juventude contra-atacou com Capixaba, que trouxe para dentro da esquerda e finalizou rasteiro, parando em Weverton.

Os visitantes seguiram levando perigo, dessa vez em chute de Roberson, que segurou no meio do gol. Aos 28 minutos, o Palmeiras chegou ao empate. Scarpa bateu escanteio pela esquerda, e Douglas não conseguiu cortar a bola, que ficou oferecida para Danilo. O volante teve apenas o trabalho de empurrar para as redes.

Gabriel Menino desceu pela direita e cruzou rasteiro para Rony, que desviou de letra e viu Douglas fazer boa defesa. No última lance do primeiro tempo, o Juventude armou boa trama pela direita, e Roberson finalizou de dentro da área, exigindo grande defesa de Weverton.

O Juventude voltou bem do intervalo e quase marcou o segundo. Michel Macedo apoiou pela direita e encontrou Guilherme Castilho, que chegou batendo e mandou à esquerda do gol. Logo na sequência, Sorriso cruzou pela direita e Guilherme Castilho teve nova chance, cabeceando para fora.

A primeira chance do Palmeiras na etapa final veio em cobrança de falta de Scarpa. O meia bateu com precisão, por cima da barreira, e a bola foi na trave direita. A partir de então, o Verdão passou a ter muita dificuldade para criar e furar a defesa dos visitantes.

Na última chance da partida, Dudu recebeu de Deyverson e bateu para o gol. A bola desviou na zaga e saiu à esquerda do gol. Sem conseguir marcar, o Palmeiras somou apenas um ponto em casa.

