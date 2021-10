Cruzeiro vence Brasil de Pelotas por 2 a 0 e se afasta do Z-4 da Série B

Com gols de Vitor Leque e Thiago, Raposa bate time gaúcho no Independência, abre vantagem da zona de rebaixamento e chega à 12ª posição

Com o apoio de sua torcida, o Cruzeiro recebeu o Brasil de Pelotas, no Independência, neste domingo, e venceu por 2 a 0, em jogo válido pela 28ª rodada da Série B. Os gols da partida foram marcados por Vitor Leque e Thiago.

Apesar do triunfo, os mineiros ainda se mantêm distantes do G-4. A equipe de Luxemburgo ocupa a 12ª posição com 35 pontos, 13 a menos que o quarto colocado. Já o Brasil segue na lanterna da competição, com apenas duas vitórias em 28 jogos.

Nesta quarta-feira, os gaúchos recebem o Operário, às 16 horas (de Brasília). Por outro lado, o Cruzeiro visita o Coritiba, às 21h30 (de Brasília).

O jogo

Os donos da casa foram superiores na maior parte do jogo, mas a primeira grande chance de gol foi do Brasil. Kevin abriu espaço, arriscou de longe e a bola passou perto da trave. Aos 14 do primeiro tempo, Bruno José marcou de cabeça, mas, ao subir para dividir com o defensor adversário, cometeu falta e o tento foi anulado.

Em outro lance de perigo, a defesa visitante saiu jogando mal e a bola sobrou para Adriano, que arriscou da entrada da área e quase marcou, mas chute foi pra fora. O primeiro gol do jogo saiu aos 40. Vitor Leque se livrou da marcação de dois jogadores e bateu rasteiro para balançar as redes.

Não demorou muito para a torcida presente no estádio comemorar outra vez. Seis minutos após o gol de Vitor, Thiago recebeu dentro da área, tentou chutar de primeira e furou, contudo, contou com a sorte, a bola sobrou para ele de novo e, desta vez, não perdoou.

O segundo tempo não foi tão animado quanto o primeiro. A melhor chance na etapa final foi no chute de fora de Lucas Ventura, que exigiu uma grande defesa de Marcelo.

