Pelé recebe alta hoje, 30: relembre os problemas de saúde do Rei do Futebol

Pelé recebeu alta hoje, quinta, 30 de setembro (30/09), após descobrir uma lesão suspeita no cólon direito e passar por cirurgia. Relembre o estado de saúde do Rei do Futebol, que passou quase um mês internado, e veja as últimas notícias do ex-jogador

Pelé recebeu alta hoje, sexta-feira, 30 de setembro (30/09), após passar quase um mês internado no Hospital Israelita Albert Einstein. Sua filha, Kely Nascimento, acompanhou sua passagem pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e pelos cuidados semi-intensivos e compartilhou diversos momentos no Instagram.

"É verdade que eu não posso mais pular, mas nestes últimos dias, eu tenho dado socos no ar mais vezes que o normal. Estou muito feliz de estar de volta a minha casa. Quero agradecer a toda equipe do Hospital Albert Einstein, que fizeram a minha estadia prazerosa, com um acolhimento humano e muito carinhoso", escreveu o tricampeão no Instagram.

Na última sexta-feira, 24, ela confirmou que o pai havia dado "vários passos para a frente" nos dias anteriores. Ela publicou uma foto dele enquanto jogavam tranca, um jogo de cartas. No dia anterior, o Rei do Futebol agradeceu a dois enfermeiros que o atendem diariamente. "Existem profissões que exigem o exercício diário da solidariedade, do amor ao próximo e da bondade. Muito obrigado aos enfermeiros Alessandro e Leandro, que cuidam de mim todos os dias", escreveu ele.

Pelé assistiu ao amistoso da seleção brasileira feminina de futebol contra a Argentina na segunda-feira, 20. Nas redes sociais, Kely afirmou que futebol é como remédio para o pai. Na fotografia, é possível ver o astro olhando para Marta, camisa 10 da Seleção, em uma TV. No dia seguinte, o Rei compartilhou o momento em que faz exercício em uma bicicleta ergométrica, e brincou: "Pedalando desse jeito, em breve eu volto pra Santos, não acham?".

O perfil do ex-jogador publicou uma foto no domingo, 19, com a legenda: "Estou dando socos no ar em comemoração a cada dia melhor. O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra. Não poderia ser diferente". No sábado, 18, Kely compartilhou um vídeo de Pelé durante uma sessão de fisioterapia e, na sequência, recebendo ajuda de profissionais para fazer a barba. Nas filmagens, o Rei é visto com humor descontraído.

Estado de saúde de Pelé: entenda as idas e vindas para UTI

Pelé teve alta da UTI do Hospital Israelita Albert Einstein no dia 14. No mesmo dia, o hospital informou que ele apresentava boa condição clínica e, em seu perfil no Instagram, o ex-atleta publicou que estava “cada dia mais alegre, com muita disposição para jogar 90 minutos, mais a prorrogação”.

“Não pensem, por um minuto sequer, que eu não li as milhares de mensagens de carinho que recebi por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês por dedicarem um minuto do seu dia para me enviar boas energias”, disse Pelé.

No entanto, na madrugada do dia 17, após “instabilidade respiratória”, ele voltou a ser transferido à UTI. Porém, no mesmo dia, ele teve nova alta e se encontra agora em plena recuperação.

Estado de saúde de Pelé: por que o Rei do Futebol está internado?

Pelé foi internado na unidade hospitalar paulista em 31 de agosto para passar por exames de rotina e, ao ser identificado uma lesão suspeita no cólon direito, foi submetido a uma cirurgia no sábado, 4. Perto de completar 81 anos, o ex-jogador estava com seus exames de rotina atrasados por conta da pandemia de Covid-19.



Segundo a equipe médica do hospital, um “tumor foi identificado durante a realização de exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina e o material foi encaminhado para análise patológica”. O empresário de Pelé, Joe Fraga, alertou que o caso não era grave e não havia motivos de preocupação. Anteriormente, a equipe do astro precisou desmentir notícias de que ele teria sofrido um desmaio e que por isso estava internado.

