Novorizontino e Paysandu vencem e avançam à próxima fase da Série C como líderes

A primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro foi encerrada neste sábado, 25. Com vitórias em seus respectivos compromissos, Novorizontino e Paysandu garantiram a classificação à próxima etapa do torneio como primeiros colocados de seus respectivos grupos.

No Estádio José Maria de Campos Maia, o embalado Novorizontino contou com gol de Guilherme Lazaroni para vencer o Mirassol por 1 a 0. Dona da melhor campanha da primeira fase, a equipe chegou aos 39 pontos no Grupo B e segue à próxima fase com moral alto.

Na Curuzu, Rildo e Danrlei anotaram os gols da vitória do Paysandu por 2 a 0 sobre o Manaus. Com o resultado alcançado como mandante, a tradicional equipe paraense contabiliza 30 pontos e encerra a primeira fase do campeonato na liderança do Grupo A.

No Grupo A, além do Paysandu, também avançaram à próxima fase Tombense (27), Botafogo (27) e Manaus (26). No outro extremo da tabela de classificação, os rebaixados Jacuipense (18) e Santa Cruz (12) terminaram na nona e na décima colocação, respectivamente.

No Grupo B, além do Novorizontino, garantiram a classificação à segunda etapa Ituano (33), Ypiranga (32) e Criciúma (30). Com a pior campanha da Série B, o Oeste (7) acabou rebaixado à quarta divisão do futebol nacional ao lado do tradicional Paraná (16).

Confira todos os resultados pela Série C neste sábado:

Grupo A

Paysandu 2 x 0 Manaus

Ferroviario 0 x 1 Floresta

Jacuipense 3 x 2 Altos

Santa Cruz 1 x 1 Botafogo-PB

Volta Redonda 2 x 1 Tombense

Grupo B

Parana 4 x 0 Oeste

Sao José 1 x 1 Ypiranga

Figueirense 2 x 1 Criciuma

Ituano 0 x 0 Botafogo-SP

Mirassol 0 x 1 Novorizontino

