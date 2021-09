Corinthians retira mosaico com embaixadinhas de Edilson por determinação do MP e da PM

O Corinthians, mais uma vez, se viu envolvido em uma polêmica com as autoridades estaduais por causa de um mosaico na Neo Química Arena para o clássico contra o Palmeiras. Neste sábado, 25, no setor Oeste, os desenhos de Edilson fazendo embaixadinhas com a bola e chutando Paulo Nunes, duas imagens que remetem à final do Campeonato Paulista de 1999, precisaram ser desmontados antes do Derby começar.

A ordem partiu do Ministério Público e foi cumprida por ação da Polícia Militar. A alegação é de que a provocação pode incitar violência. O clube, apesar de descordar, atendeu à ordem imediatamente. Em março, Corinthians e Gaviões da Fiel não atenderam à mesma ordem por causa do mosaico que lembrava a rivalidade nos mundiais: "Mundial 200 - 2012" e "nunca serão". Um inquérito foi aberto por causa disso.

Para este sábado, ao menos os mosaicos preparados nos setores Leste e Sul, além dos bandeirões espalhados pela Arena foram mantidos sem qualquer questionamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags