Com Vinícius Jr. e Rodrygo titulares, Real Madrid empata sem gols com o Villarreal

O Real Madrid empatou com o Villarreal em 0 a 0 neste sábado, 25, no Santiago Bernabéu. O jogo foi válido pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol. Os brasileiros Vinícius Jr. e Rodrygo foram titulares na equipe de Carlo Ancelotti, assim como Casemiro. O trio fez partida discreta e não conseguiu mudar os rumos da partida.

Mesmo visitante, o Villarreal buscou ficar com mais posse de bola durante a primeira etapa, mas não conseguiu ser agressivo. O Real finalizou em mais oportunidades e parecia mais próximo do gol.

No segundo tempo, a posse de bola inverteu e os merengues passaram a ter um controle maior do jogo. Porém, mesmo que a partida ficasse aberta em alguns momentos, o confronto teve poucas finalizações concretas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com esse empate, o Real se manteve na liderança do Campeonato Espanhol com 17 pontos, três a mais que Sevilla e Atlético de Madrid. Já o Villarreal ficou na 10ª posição, com oito.

Ambas as equipes voltam a entrar em campo no meio de semana, pela Champions League. O Real recebe o Sheriff Tiraspol, enquanto o Villarreal visita o Manchester United.

Tags