Após nova convocação, Tite avisa que ataque da seleção está "em aberto"

O técnico Tite confirmou em entrevista coletiva que o setor de ataque do Brasil segue "em aberto". Na convocação para a Data Fifa de outubro, o treinador chamou Antony, do Ajax, pela primeira vez.

Se na defesa nomes como Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Lucas Veríssimo parecem se consolidar cada vez mais, no ataque Tite mostra ter mais "dor de cabeça".

"O campo fala, o futebol tem diversas formas de vencer, diferentes modelos. Na metodologia, em vários aspectos. Do meio pra frente as situações estão abertas sim. Na defesa, por exemplo, temos Thiago Silva, Marquinhos e Éder Militão, haja dor de cabeça para escalar apenas dois. As concorrências estão abertas, o Lucas (Veríssimo) veio em alto nível, Rodrigo Cario está aí, Felipe, eles concorrem. Temos agora o Lodi e o Arana, ambos em alto nível na esquerda", avaliou o comandante.

"Mas sim, na frente essas combinações estão mais em aberto, podemos ter dois atacantes centrais, é uma marcação no 4-1-3-2 que começamos a implementar, é uma liberdade ao segundo meio-campista, estamos usando dois articuladores pelos lados, daqui a pouco usamos dois atacantes de movimentação... Estamos buscando alternativas, variações, e o atleta dentro do campo vai demonstrando sua qualidade, a gente vai fomentar essa competição entre eles", completou.

Ainda falando em competição interna, Tite deixou claro que a atual fase é de testes visando o futuro, já que a situação nas Eliminatórias da Copa do Mundo está muito bem encaminhada. A Seleção Brasileira é líder com 100% de aproveitamento.

"Ele (momento) é de preparação. Claro que temos o bom senso de avaliar números, críticas, mas estamos visando lá na frente. Nós tivemos em 2018 uma preparação com 40 atletas e não conseguimos oportunizar mais jovens, já que o tempo era restrito, havia uma pressão muito grande para a classificação. Hoje nos temos 52 atletas, claro que queremos resultado, mas precisamos fortalecer, oportunizar esses atletas, visando uma evolução", disse Tite.

Na próxima Data Fifa, o Brasil enfrenta a Venezuela no dia 7 de outubro, em Caracas, às 20h30 (de Brasília). Depois, a Seleção vai até Barranquilla no dia 10 para enfrentar a Colômbia, em jogo que vai ser disputado às 18h (de Brasília). Por fim, a equipe de Tite receberá o Uruguai no dia 14, às 20h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia.

