Brusque é punido com perda de 3 pontos após caso de injúria racial contra Celsinho

Com a punição, equipe catarinense perde uma posição e fica a apenas um ponto da zona de rebaixamento da Série B. Clube ainda pode recorrer ao pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Brusque-SC com a perda de três pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, além de multa de R$ 60 mil, após julgar o clube como culpado no caso de injúria racial sofrida pelo meia Celsinho, do Londrina-PR. A decisão foi proferida em audiência virtual realizada na tarde desta sexta-feira, 24, pela Quinta Comissão Disciplinar da Corte.

O presidente do Conselho Deliberativo do clube, Júlio Antônio Petermann, acusado de proferir as ofensas contra o atleta, também foi punido, sendo suspenso por 360 dias e multado no valor de R$ 30 mil. A decisão foi em primeira instância e cabe recurso ao pleno do STJD.



Com a decisão, o Brusque, que estava com 29 pontos na competição, passa a ter 26. A equipe catarinense perdeu uma posição na tabela de classificação e agora ocupa a 16ª colocação, com um ponto de vantagem sobre o Vitória-BA, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Entenda o caso

As injúrias raciais contra o meia Celsinho aconteceram no dia 28 de agosto, durante o jogo entre Brusque e Londrina, válido pela 21ª rodada da competição. Ao término da partida, o jogador afirmou que foi chamado de "macaco" por um membro da diretoria da equipe catarinense.

Na ocasião, o Londrina divulgou um vídeo em suas redes sociais em que é possível ouvir as ofensas contra o atleta da equipe paranaense. O Brusque chegou a negar as acusações de Celsinho e disse que o jogador estaria sendo "oportunista", mas recuou e pediu desculpas, alegando que iria adotar medidas sobre o ocorrido.

O Brusque e o conselheiro do clube foram acusados com base no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por "praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência".

