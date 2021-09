Transmissão ao vivo de Manaus x Ferroviário pela Série C do Brasileiro; acompanhe narração

Manaus e Ferroviário se enfrentam logo mais às 16 horas, no estádio Ismael Benigno, em partida válida pela 18ª rodada da Série C do Brasileiro 2021. Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN

Manaus e Ferroviário se enfrentam logo mais às 16 horas, no estádio Ismael Benigno, em partida válida pela 18ª rodada da Série C do Brasileirão 2021. O Tubarão da Barra vem de uma vitória importante e mira retornar ao G-4 do Grupo A. Atualmente, a equipe coral ocupa a 6ª posição, com 23 pontos. Já o Manaus é o vice-líder, com 25 pontos e quer encaminhar a classificação para a próxima fase. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.

>>> Em confronto direto pelo G-4, Ferroviário e Manaus se enfrentam pela Série C

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN via Youtube:

