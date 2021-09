Internacional finaliza preparação para encarar o Fortaleza

O Colorado ocupa a nona posição do Brasileiro com 26 pontos, três atrás da zona de classificação para a Libertadores, por isso quer a vitória, no intuito de entrar no G-6

O time do Internacional encerrou a preparação para enfrentar o Fortaleza. Neste sábado, 18, o Colorado fez o último trabalho antes do jogo no CT Parque Gigante, sob o comando de Diego Aguirre.

O técnico uruguaio comandou uma sessão de atividades técnicas e táticas no gramado. Os jogadores realizaram um exercício de futevôlei e, depois, fizeram um trabalho tático. A equipe concluiu os treinos praticando cruzamentos e finalizações.

Para o confronto, o Inter terá os retornos de Rodrigo Dourado e Palacios, que cumpriram suspensão no último jogo. O zagueiro Gabriel Mercado retornou de lesão e também está à disposição de Aguirre. Já o zagueiro Rodrigo Moledo faz exercícios preventivos na fisioterapia, além de atividades de força na academia e físicas no campo, para se recuperar de um rompimento do ligamento cruzado posterior do joelho direito.

O Colorado ocupa a nona posição do Brasileiro com 26 pontos, três atrás da zona de classificação para a Libertadores. Com isso, os gaúchos miram entrar no G-6 em caso de vitória.

Internacional e Fortaleza se enfrentam no Beira-Rio, às 11 horas, pela 21ª rodada do Brasileirão.

