Uruguai x Equador ao vivo: onde assistir às Eliminatórias da Copa do Mundo

Brasil e Peru se enfrentam hoje, quinta, dia 9 de setembro (09/09), pela 10ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O jogo está marcado para começar às 21h30min (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, em Recife, Pernambuco. Você pode assistir ao vivo à transmissão na TV Globo e no SporTV, para assinantes.

Nas Eliminatórias da América do Sul, o Brasil é líder com 21 pontos somados em sete jogos, ou seja, a seleção canarinha venceu todas as partidas que disputou, marcando 17 gols e sendo vazada em duas ocasiões. Já o Peru é 7° colocado na tela com oito pontos somados em oito partidas. São duas vitórias, dois empates e quatro derrotas na competição até o momento. .

Brasil x Peru ao vivo: onde assistir à transmissão

TV - Globo e SporTV

Provável escalação:

Brasil: Weverton; Danilo, Lucas Veríssimo, Éder Militão e Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro; Neymar e Gabigol. Técnico: Tite.



Peru: Gallese; Advíncula (Corzo), Santamaría, Callens e Marcos López; Tápia, Yotún, Carrillo, Cueva e Edison Flores; Lapadula. Técnico: Ricardo Gareca.

Onde vai ser Brasil x Peru:



Arena de Pernambuco, em Recife, Pernambuco.

Sobre o assunto PF abre inquérito para apurar falsidade ideológica de argentinos

Marquinhos é desconvocado da seleção brasileira e não jogará contra o Peru

Após suspensão de Brasil x Argentina, Danilo avisa: "Temos que passar a página"

Tags