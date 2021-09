Sejuv garante Castelão preparado para voltar a receber partidas de futebol

O empate por 0 a 0 entre Fortaleza e Cuiabá-MT, nesta segunda-feira, 30, na Arena Castelão, válido pela 18ª rodada da Série A, foi o jogo de número 60 realizado no estádio em 2021. Alvo de diversas críticas pela qualidade ruim do gramado, o equipamento terá uma pausa de realização de partidas por 12 dias, intervalo que será utilizado para a manutenção e melhoria do campo.

“Esse intervalo nos deixa com um prazo de recuperação da grama bem maior. A grama já está melhor com o intervalo de 48h entre as partidas e, com o intervalo dos jogos, vem a melhorar ainda mais”, ressaltou o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro.

O estádio só volta a receber um jogo oficial no dia 12 de setembro, quando Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão. Durante este período, será realizada a sequência dos trabalhos no gramado para manter a boa coloração e a densidade, além de outros tratamentos, como adubação e nutrição do campo.

Com os 60 jogos realizados neste ano, a Arena Castelão se tornou o estádio com mais jogos sediados até então. A previsão conta com mais 21 partidas da Série A, mais um jogo da Copa do Brasil - que pode aumentar de acordo com o avanço do Fortaleza na competição.

O segundo estádio com mais jogos em 2021 é o Maracanã, no Rio de Janeiro, com 45, seguido do Mineirão, em Belo Horizonte, com 43.

Alvo de críticas constantes

O gramado da Arena Castelão tem sido alvo de críticas constantes durante este ano. A primeira manifestação foi do goleiro tricolor Felipe Alves, que arrancou, com as próprias mãos, uma placa de grama da área do gol, no fim do primeiro tempo da partida diante do Ceará, pela Copa do Brasil. Segundo o defensor, o gramado teria o atrapalhado na hora em que o Vovô marcou o gol na etapa inicial.

Em junho, Jogadores como Luiz Otávio, Richard, Vina, Lima, Bruno Pacheco, Gabriel Lacerda e outros divulgaram nos stories de suas contas no Instagram as hashtags #arrumaocampo e #táhorrível, marcando o perfil Arena Castelão News, que posta informações sobre a praça esportiva.

Em uma coletiva pós-jogo, o ex-treinador do Alvinegro, Guto Ferreira, questionou os motivos do estado do gramado e citou o exemplo do que fez a diretoria do clube com o campo da sede, em Porangabuçu.

“Acho que neste momento só está tendo jogos (no Castelão) da dupla da Série A (Ceará e Fortaleza). Então o que é que tá pegando? [..] De repente falta um pouquinho mais de técnica. Acho que a empresa que cuida do gramado tem que dar explicações aí, porque o gramado nosso, que a gente treina todos os dias, estava muito parecido. Aí o Ceará mudou a empresa, adquiriu máquinas e melhorou muito. E olha que nós treinamos todos os dias ali. Eu cheguei a comentar que nosso campo de treino é melhor que o da Arena”, disse o treinador.



