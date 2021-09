Apenas o Flamengo terá público nos jogos? Entenda como está a liminar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os 19 times que integram a Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, exceto o Flamengo, decidiram nessa quarta, 8, que a competição seguirá sem a presença do público. Em união, os times tentam derrubar junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a liminar concedida ao Rubro-negro que permite a presença da torcida em seus jogos.



Na reunião, também ficou decidido que toda a rodada da competição será suspensa se algum clube tentar usar liminar para ter público em suas partidas. Um novo Conselho Técnico está marcado para o dia 28 de setembro.

"Os clubes decidiram, por unanimidade, conjuntamente pleitear junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol a reconsideração ou reforma da decisão liminar que autorizou o Clube de Regatas do Flamengo a retornar com o público em suas partidas como mandante, em respeito ao regulamento da competição aprovado em reunião de Conselho Técnico realizada no dia 24 de março de 2021. Além disso, solicitarão ao STJD do Futebol celeridade para que o processo seja levado à apreciação do Pleno do Tribunal", afirma a nota do STJD.

Por que o Flamengo obteve direito ao público nos jogos?

O clube conseguiu a liminar depois de uma solicitação concedida pela Prefeitura do Rio de Janeiro para liberação de torcedores no Maracanã, a partir do dia 15 de setembro. De início, serão três partidas testes, com 35%, 40% e 50% de capacidade em cada, respectivamente.

Entre os protocolos para o teste, os torcedores terão que cumprir uma série de medidas sanitárias, como possuir o comprovante de vacinação, o teste negativo para a Covid-19 e o distanciamento de um metro.

O que o Flamengo diz?

O Flamengo recusou o convite para participar da reunião com os clubes na CBF para discutir a volta do público nas arquibancadas. A diretoria rubro-negra afirmou que a decisão "escapa à competência esportiva da CBF", sendo responsabilidade das autoridades locais.

"Nesse contexto, o Flamengo, embora tenha sempre prazer em estar com os demais clubes e de estar presente na CBF, por uma questão de princípio e de lógica jurídica, não poderá aceitar a convocação feita, porque entende que seria um contrassenso participar de uma sessão deliberativa acerca de um tema que escapa à competência desportiva da CBF, está reservado às autoridades locais e colide com a decisão proferida pelo egrégio STJD, na pessoa de seu presidente", destaca a nota do clube.

Atlético-MG voltou atrás?

Apesar de ter participado da reunião contra a liminar do Flamengo, o Galo mudou de posicionamento em seguida e não participa mais da briga pelo veto com as demais equipes. Com direito à liminar semelhantes ao do clube carioca, o clube publicou uma nova nota.

"Sobre a nota referente à reunião entre os participantes da Série A e CBF, o Atlético informa que 18 clubes serão signatários do pedido que será feito ao STJD, para tentar reverter a liminar obtida pelo Flamengo, referente à presença de público nos jogos válidos pelo Brasileirão.

O Galo não será signatário desse pedido por uma questão de coerência e de respeito ao STJD, uma vez que o Clube também obteve liminar favorável ao retorno de público junto a este egrégio Tribunal.

Não obstante o fato de ter a liminar a seu favor, o Atlético decidiu que respeitará o acordo entre os clubes, em nome do fair play esportivo", esclarece a nota do Atlético-MG.

Logo, os 18 demais clubes da Série A – exceto Fla e Atlético-MG -, após reunião com a CBF, continuam com ação junto ao STJD para tentar reverter a decisão.

