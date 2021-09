Verstappen vence GP da Holanda e recupera liderança do Mundial de F1

O holandês Max Verstappen (Red Bull) levantou sua torcida ao conquistar a pole position do Grande Prêmio da Holanda de F1, à frente do rival britânico Lewis Hamilton (Mercedes), neste sábado, no circuito de Zandvoort.

Ao superar Hamilton por 38 milésimos, Vertappen se tornou o sucessor do brasileiro Nelson Piquet, o último a conquistar a pole em Zandvoort no distante 1985, ano do último GP da Holanda.

Na segunda fila da 13ª corrida da temporada vão largar o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) e o francês Pierre Gasly (AlphaTauri).

Logo atrás vêm as Ferraris do monegasco Charles Leclerc e do espanhol Carlos Sainz Jr, seguidas pelo italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) e o francês Esteban Ocon (Alpino).

A segunda Alpine, do espanhol Fernando Alonso, e a McLaren do australiano Daniel Ricciardo completam o Top 10.

O mexicano Sergio Pérez (Red Bull) só poderia ser 16º. Outra decepção, o britânico Lando Norris (McLaren) largará em 13º, após sua pior sessão de classificação da temporada, no final de um Q2 interrompido por sucessivos acidentes das Williams do britânico George Russell e do canadense Nicholas Latifi.

Outro destaque foi a presença do polonês Robert Kubica ao volante do carro, geralmente é pilotado pelo finlandês Kimi Räikkönen, que testou positivo para covid-19.

"A pole é a melhor posição para largar, tendo em vista que é difícil ultrapassar aqui", explicou Verstappen, que alcançou a sexta pole nas últimas sete corridas.

Ao derrotar Hamilton neste sábado, Verstappen cumpriu a primeira parte de seu 'contrato'. Agora ele tem que vencer no domingo e recuperar a primeira colocação no Mundial, que no momento pertence ao britânico, com apenas três pontos de vantagem.

"Mas não será uma corrida fácil, com muitas voltas (72) e muito desgaste dos pneus", analisou o astro local.

'Super Max' (título de uma canção em sua homenagem) terá talvez a vantagem de nos últimos anos ter dado várias exibições com a Red Bull em Zandvoort. Hamilton, por outro lado, nem sequer participou da segunda sessão de treinos livres devido a um problema no motor.

"Este contratempo dificultou ainda mais as coisas, mas realmente dei tudo de mim. A corrida não vai ser fácil porque é difícil ultrapassar e acho que o Max e sua equipe têm um ritmo melhor do que nós. Tudo vai ser jogado na estratégia e na utilização dos pneus", explicou Hamilton, atual campeão mundial.

"Eles (a Red Bull) também não fizeram muitos quilômetros, então há uma possibilidade", disse Bottas. "Ter dois carros no Top-3 nos oferece a possibilidade de trabalhar em equipe", destacou o finlandês. O outro piloto da Red Bull, Sergio Pérez vai largar somente na oitava fila.





--- Grid de largada do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1:





1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2ª fila:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda)

3ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

4ª fila:

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

5ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

6ª fila:

George Russell (GBR/Williams-Mercedes)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

7ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

8ª fila:

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda)

9ª fila:

Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes)

Robert Kubica (POL/Alfa Romeo-Ferrari)

10ª fila:

Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari)

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari)





-- Resultados do Q3 da sessão de classificação:





1. Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) 1:08.885

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:08.923

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:09.222

4. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:09.478

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:09.527

6. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:09.537

7. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) 1:09.590

8. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:09.933

9. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:09.956

10. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:10.166

