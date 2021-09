Tabela do Brasileirão 2021: classificação atualizada hoje, 4 - 19ª rodada

Dois dos últimos três embates foram adversos, mas serviram de ponto de partida para mudanças profundas e contribuíram para o estágio atual. O Fortaleza reencontra o Bahia às 21 horas deste sábado, 4, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela 19ª rodada da Série A - a última do primeiro turno.

Em fevereiro deste ano, em duelo válido pelo Brasileirão de 2020, o Esquadrão goleou o Leão por 4 a 0 em pleno Castelão. Dois meses depois, o time baiano bateu a equipe do Pici nos pênaltis, outra vez no Gigante da Boa Vista, e avançou à final da Copa do Nordeste - foi algoz também do Ceará e conquistou o título.

Em nova realidade, o Tricolor ocupa a terceira posição da competição, com 33 pontos, e pode subir uma posição na classificação em caso de triunfo. O vice-líder Palmeiras-SP, que soma 35 pontos, teve o jogo diante do Ceará adiado em razão da convocação da seleção brasileira e ficará com uma partida a menos até a remarcação. Para ultrapassar o Verdão, os cearenses terão que pôr fim à sequência de quatro empates.

O embate em Pituaçu colocará frente a frente o quarto melhor ataque e a pior defesa do Campeonato Brasileiro, em um duelo de opostos. O Fortaleza já anotou 27 gols - mesmo número do líder Atlético-MG - em 18 jogos, enquanto o Bahia tomou 30 tentos, número superior até em relação à lanterna Chapecoense-SC.

"A gente sabe que o Bahia passa por um momento delicado, oito jogos sem vencer, houve troca de treinador e a gente sabe como é isso. Vão jogar em casa, pressionado, e a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo. Vai ser um dos jogos mais difíceis que a gente vai ter, mas a gente está preparado, pois já conhecemos as características do adversário", ponderou o ala direito Yago Pikachu.

Sobre o assunto Versátil, Lucas Crispim lidera estatísticas individuais do Fortaleza na Série A

Emprestado pelo Fortaleza, Luiz Henrique tem valor fixado para compra por parte do Botafogo

Para tentar manter o retrospecto favorável, o treinador do Fortaleza terá que encontrar soluções para dois desfalques: o zagueiro Marcelo Benevenuto, com Covid-19, e o volante Felipe, suspenso. A vaga na zaga deverá ser ocupada outra vez por Jackson, enquanto Matheus Jussa deve assumir o posto no meio-campo - Ronald também está na disputa. O ataque também deve ter novidade, com a entrada da Wellington Paulista como homem de referência.

O comandante do Esquadrão também tem baixa de peso para a partida: o atacante Gilberto, responsável por 40% dos gols da equipe na Série A, cumpre suspensão automática. O camisa 9 deve ceder lugar ao experiente colombiano Rodallega.

Bahia x Fortaleza

Bahia

4-3-2-1: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia (Juninho Capixaba); Patrick, Daniel e Lucas Mugni; Rodriguinho e Rossi; Rodallega. Técnico: Diego Dabove

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, Jackson e Tite; Yago Pikachu, Matheus Jussa, Éderson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; David (Robson) e Wellington Paulista. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Local: Estádio de Pituaçu, em Salvador/BA

Data: 4/9/2021

Horário: 21 horas (horário de Fortaleza)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira/SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis/SP e Daniel Paulo Ziolli/SP

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral/SP

Transmissão: TNT, Premiere, Rádio O POVO CBN e Tempo Real O POVO

Tags