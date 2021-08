América-MG tem um time inteiro de desfalques para enfrentar o Ceará; dez jogadores estão com covid-19

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o dia do confronto de Ceará e América-MG, duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Inicialmente no sábado, 28, a entidade mudou para o dia seguinte, no domingo, 29. Os horários e a localidade permaneceram intactas. O embate ainda ocorrerá às 11 horas, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).



|Leia mais|

Apesar da distância da data do confronto, a CBF se antecipou e mudou o dia do embate alegando ajuste na tabela.

Antes de encarar o Coelho no Independência, pela 18ª rodada da Série A, o Vovô enfrenta o Atlético-GO (15ª), a Corinthians (16ª) e o Flamengo (17ª) no torneio. Dos próximos adversários, o duelo contra o Dragão e o Rubro-Negro serão na Arena Castelão.

Tags