Lateral francês Benjamin Mendy, do City, é acusado de estupro e assédio sexual

O lateral-esquerdo da seleção francesa e do Manchester City, Benjamin Mendy, de 27 anos, foi acusado de quatro estupros e uma agressão sexual, crimes que teriam ocorrido entre outubro de 2020 e agosto deste ano, anunciou a polícia britânica nesta quinta-feira.

"Mendy permanece em prisão preventiva, esperando ser apresentado perante o tribunal de Chester na sexta-feira, 27 de agosto", disse a polícia de Cheshire em seu comunicado.

"As acusações referem-se a três reclamantes com mais de 16 anos e supostamente ocorreram entre outubro de 2020 e agosto de 2021", acrescenta a nota. O Manchester City anunciou a suspensão do jogador enquanto durar a investigação.

Mendy, que fez parte da seleção francesa vencedora da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, se transferiu para o City em 2017 vindo do Monaco por 71 milhões de dólares.

