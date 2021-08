Quatro campeões da Premier League comentam sobre a arte perdida de defender

“Se você se distrair, está perdido”, diz Mikael Silvestre. “Você não pode descansar da forma como os atacantes ou meio-campistas podem.”

Silvestre está discutindo o que é necessário para ser um zagueiro do mais alto nível. Ele sabe do que está falando, visto que entre 2000 e 2007 foi quatro vezes campeão da Premier League com o Manchester United. Mas, como atualmente se espera que os jogadores da defesa formem ataques e mantenham linha alta para ajudar suas equipes a pressionar, tem sido argumentado que as tradicionais habilidades defensivas – se colocar em situações difíceis e pôr seu corpo em risco – se perderam ao longo do caminho.

“Quando eu jogava, era preciso ser um zagueiro excepcional ou você não conseguiria um lugar em um dos melhores quatro times”, diz Nigel Winterburn, ex-lateral esquerdo do Arsenal que conquistou três títulos da liga com o clube entre 1987 e 2000, durante conversa com o nosso time de apostas esportivas.

“Agora você não precisa ser tão bom defensivamente, mas se você não tiver essa qualidade com a bola, então provavelmente não entra em um time considerado dos melhores.”

O impacto de uma mudança que exige que os jogadores da defesa tenham mais habilidade técnica se reflete nas recentes estatísticas de conclusão de passe da Premier League.

Houve pelo menos um zagueiro classificado entre os três melhores jogadores com a maior taxa de conclusão de passe nas últimas cinco temporadas. Em 2020/21, John Stones, Rúben Dias e Thiago Silva estavam entre os três primeiros.

No entanto, na época de Winterburn, os riscos associados a jogar na retaguarda eram muito altos. O jogador de 57 anos esteve oito anos sob o comando de George Graham, um técnico conhecido por exigir disciplina defensiva.

“Pela forma como os times estão jogando na retaguarda, os zagueiros e laterais de hoje em dia precisam se sentir muito à vontade com a bola, já que estão constantemente em áreas avançadas”, ele diz.

“Mas sempre fomos julgados pelo que fizemos defensivamente sob o comando de George.

Do meu lado, eu podia sair e jogar, mas sabíamos que Lee [Dixon] teria que fazer a cobertura junto com os outros dois zagueiros e vice-versa, caso quem saísse fosse Lee.

Sim, jogamos na retaguarda às vezes quando Arsene Wenger assumiu, mas assim que o goleiro pegasse a bola era até a linha do meio, e jogaríamos a partir dos knockdowns.

Acho que todo o ethos do jogo, especialmente em termos de rapidez, mudou.

Quando comecei, o jogo era bem mais lento. Se pensar sobre as condições, muito raramente você encontraria um campo verde após o Natal.”

A qualidade dos campos certamente fez uma grande diferença quanto à capacidade dos zagueiros de jogar na retaguarda.

Gary Pallister, que também venceu quatro títulos com o United – entre os anos de 1992 e 1997 –, se sentia confortável com a posse de bola, mas sentiu que estava sendo prejudicado pelas condições precárias de jogo.

“Muitos dos problemas tinham a ver com os campos”, diz Pallister.

“Se você olhar os campos em que joguei no início da minha carreira, vai ver que se pareciam com campos de rúgbi. Hoje em dia, são como pistas verdes de boliche e você pode correr mais riscos se confiar no campo.”

Com a qualidade dos campos sendo a melhor de todos os tempos, é compreensível que o treinamento moderno exija que a bola se mantenha no chão por muito mais tempo.

Mas não foi sempre assim, visto que o trabalho sem a bola, mais orientado à movimentação, era priorizado anteriormente nos centros de treinamento.

“Acho que se mostrássemos a um jogador atual como eram as sessões de treinamento que George costumava fazer com nossos quatro jogadores da defesa, ele não acreditaria”, diz Winterburn.

“Costumávamos nos encontrar algumas vezes por semana, só o técnico e os zagueiros no centro de treinamento. Não havia nem mesmo um goleiro e não teríamos a bola no chão.

Ele correria em posições às quais teríamos que reagir, imaginando que havia um pedaço de corda entre cada jogador, de modo que as linhas sempre permaneciam as mesmas e você se movia em sincronia.”

“Havia muito mais disciplina envolvida em comparação a como se faz atualmente.”

A natureza árdua dos desafios que os zagueiros enfrentam também mudou.

Não havia coisas como ‘falso nove’ nos anos 1990, embora fosse comum que os times se apresentassem com dois atacantes em vez de um.

No fim das contas, isso significaria que a defesa teria um exame físico difícil toda vez que entrasse em campo.

“No início da minha carreira, havia muitos centroavantes que eram bastante robustos”, diz Pallister.

“Pense em alguns deles. Mick Harford e John Fashanu, por exemplo. O trabalho desses caras era mexer com a zaga e intimidá-los.

Fisicamente, você teria que estar pronto para esse tipo de desafio, e foi algo que achei difícil quando comecei no futebol, pois eu era bastante franzino.

Você era desafiado por alguns desses caras maiores, e isso foi algo com o que tive que aprender a lidar. Isso incluiu levantar peso e talvez alguns copos de Guinness para tentar me fortalecer.”

Mas os futebolistas modernos não conseguiriam se esquivar de algo do tipo hoje. O jogo mudou e, com ele, a defesa.

No entanto, não foi uma mudança imediata. Lauren, ex-lateral direito do Arsenal, que foi originalmente contratado como meio-campista em 2000, está bastante ciente disso.

“Tive que mudar de posição e no início tive alguns problemas de defesa, especialmente quando a bola estava do outro lado, fui pego muitas vezes observando a bola”, diz ele.

“Mas agora eles estão pedindo mais coisas aos zagueiros. Temos que nos readaptar à nova era.”

Silvestre, um jogador com grande ritmo de recuperação que se encaixaria em um time que quer defender na linha do meio, acredita: “Jogar hoje não seria um problema para mim”, apesar de mencionar também que atualmente é mais difícil para os jogadores da defesa ganharem reconhecimento.

“O jogo não está a favor deles”, ele diz. “Algumas pessoas chegariam inclusive ao ponto de dizer que a arte de defender acabou.”

Para Lauren, porém, não é esse o caso.

“Nem tudo do jogo atual é fantástico”, diz ele. “Mas para ser o melhor hoje você precisa combinar o melhor das habilidades mais tradicionais e o melhor das habilidades modernas.

A evolução é boa.”

