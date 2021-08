Próximo adversário do Ceará, América-MG tem cinco jogadores afastados por Covid-19

Depois de um jogo desgastante com o Flamengo, que terminou empatado, e com uma semana livre pela frente, o elenco do Ceará ganhou uma folga nesta segunda-feira, 23. Na agenda do clube, disponibilizada no site oficial, a apresentação está marcada para a tarde de terça-feira, 24.

Como não tinha nenhum atleta suspenso na rodada passada, o técnico Guto Ferreira não passará a contar com ninguém automaticamente, mas ficará na expectativa da evolução do quadro de Buiú, que trata inflamação no joelho direito, e do volante Oliveira, que já está em fase de transição.

O bom desempenho do time diante do Flamengo pode servir de motivação para alguns atletas que vinham em baixa, como o meia Vina, que voltou a marcar um gol na Série A do Brasileiro após 15 rodadas, mas também àqueles que lutam por espaço, como é o caso do jovem Rick, que entrou de titular e correspondeu, assim como Fabinho, que jogou improvisado na lateral-direita e não comprometeu.

Sobre o assunto Com 1 a 1 contra o Flamengo, Ceará passa a ser a equipe com mais empates pela Série A

Guto Ferreira elogia desempenho do Ceará, avalia atuação do Vina e valoriza empate com o Flamengo

Com 63% de aproveitamento nas últimas 10 partidas, Ceará mantém bom desempenho contra cariocas

O próximo adversário do Ceará na Série A será o América-MG, domingo, 29, no Independência, às 11 horas. Por isso, a comissão técnica fará os treinos de quarta, quinta e sexta no turno da manhã, para ajudar na aclimatação. Só o da quarta-feira, porém, será em Itaitinga, na Cidade Vozão. Todos os demais estão programados para a sede do clube, em Porangabuçu.



Tags