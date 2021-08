Na Vila Belmiro, Santos e Internacional empatam em 2 a 2 pela Série A

Jogando com muita inteligência e obediência tática, o ABC derrotou o América por 3 a 1, neste (22), no Frasqueirão. Com a vitória no Clássico-Rei potiguar, o Alvinegro disparou na liderança do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos. Já o Alvirrubro permanece com 21 pontos e segue na vice-liderança.

O Jogo

A partida começou em alta intensidade. O América tomou a iniciativa e tentava acuar os donos da casa, mas não conseguia finalizar. No primeiro contra-ataque, o ABC abriu o placar. O goleiro Welligton repôs a bola com velocidade, Wallyson desviou de cabeça e a bola sobrou para Gustavo Henrique. O camisa 9 avançou com velocidade, ganhou na corrida dos zagueiros e tocou com categoria, de perna esquerda, deslocando Lucas Gomes para fazer o primeiro logo aos quatro minutos.

Não deu tempo nem de comemorar. Seis minutos depois, Leozinho recebeu passe pela esquerda e cruzou com precisão na cabeça de Esquerdinha, que acertou o canto de Welligton para deixar tudo igual. O goleiro do ABC fez uma defesa milagrosa e evitou a virada do América em cobrança de escanteio que Erick Varão finalizou de cabeça.