Com gols de Borja e Diego Souza, Grêmio vence Bahia pela Série A

Em entrevista coletiva após o empate em 0 a 0 com o Tombense-MG, na tarde deste sábado, 21, no estádio Elzir Cabral, pela 13ª rodada da Série C, o técnico do Ferroviário, Francisco Diá, lamentou a nova igualdade dentro de casa, destacou o número de oportunidades de gol desperdiçadas e projeto mais nove pontos no Grupo A para garantir classificação à próxima fase da competição.

O Tubarão fez valer o mando de campo e assumiu as rédeas do confronto, anulando as ações do time mineiro e criando chances de balançar as redes. Esbarrou, porém, na pontaria dos atacantes e em atuação inspirada do goleiro Felipe Garcia, que fez defesas importantes para garantir o placar intacto.

"Esse campeonato é decisão até a última rodada. O Botafogo-PB era líder e perdeu em casa ontem (sexta-feira). Nós deixamos escapar uma oportunidade muito boa de ser o líder do campeonato. A equipe criou. Eu conto, no primeiro tempo, quatro, cinco, seis, sete jogadas de linha de fundo, jogando com um atacante de área. Eu fiz uma trinca, fazendo um losango maior com três volantes, dois meias e dois laterais lá em cima, com uma linha de dois zagueiros, e o time adversário acuado, não conseguiu dar um chute no gol. A gente não conseguiu marcar nas oportunidades que criou. Bola na trave eu conto duas com o Mauri, no começo do primeiro tempo, uma de Reinaldo e uma de (Adilson) Bahia, então foi um massacre. Você bomba, bomba, bomba, bomba e não vai ao orgasmo, não adianta nada. O orgasmo é o gol. Não aconteceu", avaliou o treinador.

Em busca da retomada das vitórias, Diá lançou mão de quatro atacantes no decorrer do segundo tempo e viu a equipe coral levar perigo em finalizações de Adilson Bahia e Reinaldo - dupla que foi acionada na etapa final. Mauri e Emerson Souza também já tinha participado de boas tramas ofensivas. Apesar da pressão até os últimos minutos, o 0 a 0 persistiu.

"Não é pelo número de atacantes que você vai marcar (o gol), é pelo número de oportunidades criadas. Eu ficaria triste se a equipe tivesse feito um mau jogo, se o time não tivesse criado oportunidades. A gente trabalhou muita finalização ao longo da semana, colocamos, nos últimos 15 minutos, quatro atacantes, e a bola não conseguiu entrar. Então é trabalhar, trabalhar, não desistir", ponderou o comandante.

O resultado leva o Ferroviário aos 19 pontos no Grupo A, ainda firme na briga por uma vaga no G-4. Com mais cinco partidas pela frente - três em casa e duas fora -, Francisco Diá acredita que conquistar mais nove pontos e chegar aos 28 será suficiente para se garantir na zona de classificação para a próxima fase da Terceira Divisão e disputar o acesso.

"A gente sai lamentando, porque o resultado não é bom, mas a equipe fez um grande jogo, e eu acredito muito ainda nessa classificação. Nós temos 15 pontos a disputar, e eu acredito que com nove tem total condição de ir em busca dessa classificação", projetou. "Independente de onde quer que seja, com três vitórias a gente sela essa classificação. Isso eu tenho certeza. Só que a equipe parou naquelas quatro vitórias e tem um número sucessivo de empates", pontuou o treinador.

