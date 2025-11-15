Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: a corrida final para garantir as últimas vagas

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: a corrida final para garantir as últimas vagasCom diferentes calendários e formatos, cada continente vive sua própria história. Até terça-feira, 18, porém, serão definidos aqueles que se classificarão diretamente para a Copa 2026 e aqueles que passarão pela repescagem intercontinental
As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 entram na reta decisiva em todos os continentes, e a Europa concentra a maior parte das emoções neste sábado, 15. Com algumas seleções já garantidas e outras ainda brigando ponto a ponto, a disputa promete suspense até a última rodada.
Com diferentes calendários e formatos, cada continente vive sua própria história. Na Europa, onde a disputa é mais acirrada, há seleções com a vaga praticamente assegurada e outras em situação delicada.
Nas demais regiões, as decisões da repescagem e os últimos classificados também prometem fortes emoções até as últimas datas antes da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. Confira abaixo o panorama geral ao redor do mundo.
Europa
Neste sábado, 15 de novembro, Espanha e Suíça deram passos praticamente definitivos rumo ao Mundial. A Espanha goleou a Geórgia por 4 a 0 e segue praticamente inalcançável na liderança do Grupo E. Para perder a vaga direta, seria necessário um desastre histórico contra a Turquia na terça-feira, 18.
A Suíça, que fez 4 a 1 na Suécia, tem situação ainda mais confortável. Mesmo uma improvável derrota por dez gols para Kosovo na próxima rodada não tiraria a equipe da Copa.
A rodada final ainda guarda decisões importantes:
- Alemanha: precisa apenas de um empate contra a Eslováquia, em casa, na segunda-feira.
- Dinamarca: joga pelo empate diante da Escócia, fora de casa.
- Portugal: garante vaga com vitória sobre a Armênia no domingo; derrota pode abrir portas para Hungria e Irlanda.
- Holanda: empate contra a Lituânia é suficiente; até derrota tende a não afetar por causa do saldo superior à Polônia.
- Áustria: avança se empatar com a Bósnia; os bósnios precisam vencer.
- Itália: depende de goleada improvável contra a Noruega para ultrapassar os líderes.
- Bélgica: precisa vencer Liechtenstein; tropeço reabre disputa com Macedônia do Norte ou País de Gales.
- França, Inglaterra e Croácia: já classificadas.
A Europa deve confirmar a maior parte das classificações ainda nesta semana, mas algumas vagas ainda terão definição na repescagem europeia..
África
Neste domingo, 16, Nigéria e Congo duelam pela única vaga do continente na Repescagem Intercontinental. O confronto direto vai definir um dos últimos representantes da região.
Ásia
Na terça-feira, 18, Iraque e Emirados Árabes Unidos disputam um confronto direto que vale muito: a classificação à repescagem asiática.
América do Sul
As vagas sul-americanas já estão definidas: Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e Chile asseguraram classificação direta e a vaga na repescagem também já está definida, ficando com a Bolívia.
Oceania
A Oceania já tem sua seleção definida para representar a região na Copa do Mundo de 2026: a Nova Zelândia.
Concacaf
Até o momento, apenas os países-sede da Copa do Mundo de 2026 estão assegurados: Estados Unidos, México e Canadá (mas estes não participaram das Eliminatórias). Já os demais representantes das Américas do Norte, Central e Caribe chegam à rodada final com três vagas diretas ainda em disputa (uma para o líder de cada grupo) e duas vagas na Repescagem Intercontinental para os dois melhores segundos colocados.
Grupo A
- Suriname: depende apenas de si; vitória contra a Guatemala garante vaga. Empate também deve servir graças ao saldo superior ao do Panamá.
- Panamá: precisa vencer El Salvador e superar o saldo do Suriname; vitória combinada com derrota surinamesa também classifica.
Grupo B
- Curaçao: joga pelo empate diante da Jamaica, fora de casa.
- Jamaica: precisa vencer Curaçao para terminar na liderança e garantir vaga direta.
Grupo C
- Honduras: vence Costa Rica e garante classificação; empate pode servir dependendo do Haiti.
- Haiti: vitória sobre a Nicarágua mantém chances; precisa superar o resultado de Honduras x Costa Rica no saldo.
- Costa Rica: precisa vencer Honduras e torcer por tropeço do Haiti, ou que os haitianos não façam saldo suficiente.
Lembrando que o líder de cada grupo vaga direta na Copa. Já os dois melhores segundos colocados vão para Repescagem Intercontinental.
Repescagem Intercontinental
Até agora, classificados para a repescagem:
- Nova Caledônia (Oceania)
- Bolívia (Conmebol)
Faltam ainda:
- 1 da África: RD Congo ou Nigéria
- 1 da Ásia: Iraque ou Emirados Árabes
- 2 da Concacaf: os dois melhores segundos colocados
A repescagem acontece em março de 2026.
