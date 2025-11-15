Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: a corrida final para garantir as últimas vagas

Com calendários e formatos distintos, cada continente vive sua própria história. Na terça-feira, 18, serão definidos os times que se classificarão diretamente para a Copa do Mundo de 2026 e aqueles que terão que enfrentar a repescagem intercontinental / Crédito: Fifa/ Divulgação

As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 entram na reta decisiva em todos os continentes, e a Europa concentra a maior parte das emoções neste sábado, 15. Com algumas seleções já garantidas e outras ainda brigando ponto a ponto, a disputa promete suspense até a última rodada. Com diferentes calendários e formatos, cada continente vive sua própria história. Na Europa, onde a disputa é mais acirrada, há seleções com a vaga praticamente assegurada e outras em situação delicada.

Nas demais regiões, as decisões da repescagem e os últimos classificados também prometem fortes emoções até as últimas datas antes da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. Confira abaixo o panorama geral ao redor do mundo. Europa Neste sábado, 15 de novembro, Espanha e Suíça deram passos praticamente definitivos rumo ao Mundial. A Espanha goleou a Geórgia por 4 a 0 e segue praticamente inalcançável na liderança do Grupo E. Para perder a vaga direta, seria necessário um desastre histórico contra a Turquia na terça-feira, 18. A Suíça, que fez 4 a 1 na Suécia, tem situação ainda mais confortável. Mesmo uma improvável derrota por dez gols para Kosovo na próxima rodada não tiraria a equipe da Copa.

A rodada final ainda guarda decisões importantes: Alemanha : precisa apenas de um empate contra a Eslováquia, em casa, na segunda-feira.

: precisa apenas de um empate contra a Eslováquia, em casa, na segunda-feira. Dinamarca : joga pelo empate diante da Escócia, fora de casa.



: joga pelo empate diante da Escócia, fora de casa. Portugal : garante vaga com vitória sobre a Armênia no domingo; derrota pode abrir portas para Hungria e Irlanda.

: garante vaga com vitória sobre a Armênia no domingo; derrota pode abrir portas para Hungria e Irlanda. Holanda : empate contra a Lituânia é suficiente; até derrota tende a não afetar por causa do saldo superior à Polônia.

: empate contra a Lituânia é suficiente; até derrota tende a não afetar por causa do saldo superior à Polônia. Áustria : avança se empatar com a Bósnia; os bósnios precisam vencer.

: avança se empatar com a Bósnia; os bósnios precisam vencer. Itália : depende de goleada improvável contra a Noruega para ultrapassar os líderes.

: depende de goleada improvável contra a Noruega para ultrapassar os líderes. Bélgica : precisa vencer Liechtenstein; tropeço reabre disputa com Macedônia do Norte ou País de Gales.

: precisa vencer Liechtenstein; tropeço reabre disputa com Macedônia do Norte ou País de Gales. França, Inglaterra e Croácia: já classificadas. A Europa deve confirmar a maior parte das classificações ainda nesta semana, mas algumas vagas ainda terão definição na repescagem europeia..

África Neste domingo, 16, Nigéria e Congo duelam pela única vaga do continente na Repescagem Intercontinental. O confronto direto vai definir um dos últimos representantes da região. Ásia Na terça-feira, 18, Iraque e Emirados Árabes Unidos disputam um confronto direto que vale muito: a classificação à repescagem asiática.

América do Sul As vagas sul-americanas já estão definidas: Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e Chile asseguraram classificação direta e a vaga na repescagem também já está definida, ficando com a Bolívia.