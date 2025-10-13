Saiba quais são as 22 seleções classificadas para a Copa do Mundo

Saiba quais são as 22 seleções classificadas para a Copa do MundoCom a classificação de Cabo Verde, a África chega a seis seleções na Copa do Mundo de 2026
Cabo Verde se classificou para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, ao derrotar Essuatíni por 3 a 0, nesta segunda-feira, 13, em Praia, capital de Cabo Verde. A seleção africana se junta a Jordânia e Uzbequistão como novatas no Mundial.
A equipe cabo-verdiana precisava somente de um empate contra a equipe lanterna para se garantir a liderança de seu grupo, e consequentemente, a passagem para a Copa. Querendo fazer bonito na frente de sua torcida, Livramento abriu o placar logo aos três minutos de jogo.
Somente seis minutos depois, Semedo ampliou o placar e fez a festa dos presentes no Estádio Nacional. Nos acréscimos do jogo, Stopira fez o gol derradeiro e Cabo Verde garantia sua passagem para o Mundial.
Com o resultado, a seleção do Noroeste da África garante a liderança do Grupo D das Eliminatórias, com 23 pontos, quatro à frente da seleção de Camarões, que garantiu o segundo lugar da chave e irá disputar um mata-mata com outros segundos colocados em busca da vaga pela repescagem.
Senegal, Benin e Costa do Marfim lideram os grupos que ainda não foram definidos e podem garantir suas vagas nesta quarta-feira, 14. Nas eliminatórias asiáticas, mais dois países devem carimbar suas passagens também nesta quarta-feira, com Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Iraque e Catar brigando pelas vagas diretas.
Cabo Verde se junta à Argélia, Gana, Tunísia, Marrocos e Egito como os representantes africanos já classificados para o Mundial do próximo ano. O continente terá pelo menos nove seleções no torneio, com um eventual décimo participante, a depender do resultado da repescagem.
Classificados à Copa do Mundo de 2026
Países-sede: Canadá, EUA e México.
América do Sul (6 vagas): Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai.
África (9 vagas): Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde + 3.
Ásia (8 vagas): Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Japão, Austrália + 2.
Oceania (1 vaga): Nova Zelândia.
Concacaf (América do Norte/Central) (3 vagas): -
Europa (16 vagas): -
Repescagem intercontinental (disputam duas vagas): Nova Caledônia, Bolívia, um da África, um da Ásia e dois da Concacaf.
