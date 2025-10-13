Saiba quais são as 22 seleções classificadas para a Copa do Mundo

Cabo Verde foi a 22ª seleção a se classificar para a Copa do Mundo de 2026 / Crédito: reprodução/Federação Cabo-verdiana de Futebol

Cabo Verde se classificou para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, ao derrotar Essuatíni por 3 a 0, nesta segunda-feira, 13, em Praia, capital de Cabo Verde. A seleção africana se junta a Jordânia e Uzbequistão como novatas no Mundial. A equipe cabo-verdiana precisava somente de um empate contra a equipe lanterna para se garantir a liderança de seu grupo, e consequentemente, a passagem para a Copa. Querendo fazer bonito na frente de sua torcida, Livramento abriu o placar logo aos três minutos de jogo.



Cabo Verde se junta à Argélia, Gana, Tunísia, Marrocos e Egito como os representantes africanos já classificados para o Mundial do próximo ano. O continente terá pelo menos nove seleções no torneio, com um eventual décimo participante, a depender do resultado da repescagem. Classificados à Copa do Mundo de 2026 Países-sede: Canadá, EUA e México. América do Sul (6 vagas): Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai.

África (9 vagas): Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde + 3. Ásia (8 vagas): Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Japão, Austrália + 2. Oceania (1 vaga): Nova Zelândia.